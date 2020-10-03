美国宣布将对越南木材和汇率政策发起“301调查”

新华社华盛顿10月2日电 美国贸易代表办公室2日晚宣布将对越南木材和汇率相关政策发起“301调查”。此举可能会升级美越经贸摩擦，并导致美国对从越南进口的产品征收惩罚性关税。

美国贸易代表办公室发表声明说，按照美国总统特朗普的指示，美国贸易代表将调查越南与进口或使用“非法采伐或非法贸易”木材相关的行为、政策和实践，以及可能导致越南货币贬值和对美国商业造成损害的行为、政策和实践。这些调查将根据美国《1974年贸易法》第301条款进行，同时美国贸易代表将就货币估值和汇率政策问题咨询美国财政部。

美国贸易代表莱特希泽在声明中说，特朗普坚定致力于打击伤害美国工人、企业和农牧民的“不公平贸易”行为；采用非法木材做成木制品出口到美国市场的行为破坏了商业环境，并对遵守规则、使用合法采伐木材的美国工人和企业“不公平”。此外，“不公平”的汇率会伤害与越南产品竞争的美国工人和企业，因为越南产品或因汇率低估而被“人为定价更低”。他表示，美国将仔细审查相关调查结果，然后决定是否采取适当举措回应。

《华尔街日报》2日报道称，美国财政部今年8月在提交给商务部的汇率评估中，已认定越南2019年有压低本国货币汇率的行为，这为商务部在涉及越南乘用车轮胎反倾销反补贴关税调查中决定对越南轮胎征收惩罚性关税提供了依据。

所谓“301调查”源自美国《1974年贸易法》第301条。该条款授权美国贸易代表可对他国的“不合理或不公正贸易做法”发起调查，并可在调查结束后建议美国总统实施单边制裁。

(责编：胡永秋、马昌)