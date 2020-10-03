古特雷斯呼吁审视疫情对各国应对老龄化方式的影响

人民网联合国10月1日电 （郑思宁）联合国秘书长古特雷斯致辞10月1日在第30个国际老年人日致辞中呼吁，国际社会应审视新冠肺炎疫情大流行如何改变各国应对老龄化问题的方式，加强老年人社会保障。

联合国数据显示，目前全球约有10亿60岁以上的老年人口，到2050年，老年人口总数将突破15亿，届时，世界上每6个人中就有1人的年龄在65岁以上，其中将有80%的老年人生活在中低收入国家。

古特雷斯致辞中说，新冠疫情正给全球老年人带来难以言状的恐惧和痛苦，除直接危及健康外，疫情还使老年人面临贫困、歧视和孤立的风险，发展中国家老年人受到的冲击尤其严重。他强调，必须“认真对待新冠疫情给世界各地老年人所造成的严重影响，不仅是他们的健康，还有他们的权利和福祉，务必要将老年人置于疫情应对工作的优先位置。”

古特雷斯呼吁国际社会在团结一致从疫情中恢复的过程中，抓住2020-2030“健康老龄化十年”的契机，改善老年人及其家庭和社区生活，倾听老年人的心声、建议和想法，建设更加包容和对老年人友好的社会。

国际老年人日于1990年根据联合国大会决议设立，旨在加强社会对于老年群体权益的关注和保障。今年的国际日紧扣“健康老龄化行动十年”目标和新冠疫情，重点关注老年人的特殊健康需求，新冠疫情对老年人的影响，以及老年人对于自身健康和社会进步所作出的贡献，同时呼吁缩小发达国家和发展中国家老年人健康状况的差距，真正实现“不让任何一个人掉队”。

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