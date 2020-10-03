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美国国务卿蓬佩奥将按原计划访问日、蒙、韩三国

2020年10月03日11:27  来源：人民网-国际频道
 

人民网华盛顿10月2日电 （记者李志伟）美国国务院2日表示，美国国务卿蓬佩奥10月4日将按照原计划启程对日本、蒙古国、韩国三个东亚国家进行访问。当天，蓬佩奥称自己新冠病毒检测结果呈阴性，将按原计划访问亚洲。

美国国务院亚太事务助理国务卿史达伟2日表示，蓬佩奥将先后访问日本、蒙古国和韩国。蓬佩奥在日本将与日本首相菅义伟会晤，并于6日在东京参加美日印澳四国外长会。

史达伟在记者会上介绍了所谓的美日印澳“四方会谈机制”。他称，“四方会谈机制”是一个非正式的组织。有报道说，蓬佩奥可能会在访问韩国期间敦促韩国加入“四方对话机制”。

针对美日印澳四国外长会，中国外交部发言人汪文斌表示，任何多边、诸边合作都应当秉持开放、包容、透明的精神，而不是搞封闭、排他的“小圈子”；都应当有助于增进地区国家间的相互理解与信任，而不是针对第三方或损害第三方利益。“我们希望有关国家从地区国家共同利益出发，多做有利于地区和平、稳定与发展的事，而不是相反。”

蓬佩奥在东亚的第二站是6日访问蒙古国，这是他首次访问该国。最后，蓬佩奥将于7日至8日访问韩国。美媒称，由于大选临近，蓬佩奥近几周密集出访。

此外，对于美国总统特朗普新冠病毒检测结果呈阳性，蓬佩奥2日表示，他的新冠病毒检测呈阴性，上一次他与特朗普见面是9月15日。因此，他依然按照原计划访问亚洲， 

(责编：高歌、杨牧)
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