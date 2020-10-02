联大纪念北京世妇会25周年高级别会议落幕

新华社联合国10月1日电（记者王建刚）联合国大会纪念北京世界妇女大会25周年高级别会议1日在纽约联合国总部圆满落幕。170多位国家领导人、国家高级代表以及国际组织负责人发言并形成共识，强调25年前在北京世妇会上通过的《北京宣言》和《行动纲领》仍具有重要意义，是实现性别平等和增强所有妇女和女童权能的最全面和最具变革性的全球议程。

联合国秘书长古特雷斯表示，北京世妇会举办25年以来，各国在性别平等方面取得了一些重要进展。孕产妇死亡率下降近40%。女童受教育机会比历史上任何阶段都多。但是，《北京宣言》所描绘的宏伟愿景并没有得到全面实现。三分之一的女性一生中仍会经历某种形式的暴力；每年有1200万名女童在18岁前结婚；在世界某些地方，杀戮女性的程度“堪比一个战区”，2017年全世界平均每天有137名妇女被家庭成员杀害。此外，妇女仍然经常被排除在谈判和决策之外。在享有的法律权利方面，女性只及男性的75%。

古特雷斯表示，新冠疫情突显妇女权利受到侵害。他强调，妇女享有充分的人权和自由是一个健康星球上和平与繁荣的基础。

第75届联大主席博兹克尔表示，国际社会有责任弥合数字鸿沟，让女童接受教育，让妇女享有平等的经济机会，结束基于性别的暴力。他指出，当妇女参与和平进程时，“我们更有可能实现持久和平”。

联合国妇女署执行主任姆兰博-努卡通过视频表示，《北京宣言》和《行动纲领》标志着争取两性平等的新时代到来。妇女现在越来越多地参与和平进程。冲突中与性别有关的犯罪已得到承认，并根据国际法受到起诉。

联合国消除对妇女歧视委员会主席希拉里·贝德马表示，如果没有妇女平等参与决策和领导，联合国可持续发展目标就无法实现。她敦促各国“抓住这一历史性时刻”，以不歧视和团结的原则为基础，采取变革性战略，实现性别平等，增强妇女和女童的权能。

联合国人口基金执行主任卡内姆呼吁各国领导人加快行动和投资。她说：“投资于妇女和女童不只是一个权利问题，这也是明智的经济学，会给社会带来成倍的好处。”

(责编：胡永秋、马昌)