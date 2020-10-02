人民网>>国际

澳大利亚华侨华人“云端”过中秋

王泉骄

2020年10月02日10:45  来源：人民网-国际频道
 

又是一年中秋佳节之际，疫情让今年的节日变得有所不同。澳大利亚长达三个月的第二波疫情在近日得到控制，日增确诊病例大幅减少。但受社交距离等限制措施的影响，全澳各地中秋活动的数量及规模较往年大幅缩减。虽然许多线下活动搁置，但“云端”庆中秋的活动流行起来。

为陪伴留学生度过这一特殊的中秋，澳大利亚多个州的中国学生组织纷纷推出线上中秋活动。在中国留学生最多的新南威尔士州，包括悉尼大学中国学联、新南威尔士大学中国学联在内的8所高校12个学生组织将于10月3日举办线上“2020国庆暨中秋联欢晚会”。届时，不仅新州地区的中国留学生，远在国内的学生家长也可以共同观看直播。

墨尔本大学中国学联也将联合其他学生组织举办一系列中秋活动。中国学联主席谭懿告诉记者，这是她第三年参与筹备中秋晚会。谭懿所在的墨尔本是澳大利亚第二波疫情最严重的地区。为此，学联积极响应当地政府的政策，考虑到学生们的健康和安全问题，决定举办线上国庆中秋晚会。除此之外，学联还为墨尔本地区的留学生准备了月饼和抗疫礼包，并计划举办线上茶话会等活动，向大家传递带有祖国气息的温暖问候。

作为来澳超过六年的留学生，谭懿说，中秋对她自身而言有着很特别的意义。她记忆里的中秋是和家人团聚的日子，一起吃饭赏月。中秋节也是她到墨尔本过的第一个传统节日，第一次没有家人陪伴，在异国他乡过节。“幸运的是，当时我住的寄宿家庭非常热情好客，他们知道这是我第一次出国，准备了一桌美食给我。我和他们一起吃月饼，分享生活点滴，度过了在海外的第一个中秋。” 此后，谭懿加入学联认识了很多朋友，中秋节便是和这些同样在海外的学生们一起度过。

澳大利亚当地华人也早早开始准备迎接中秋的到来。在澳大利亚最大城市悉尼，从唐人街到华人区，超市货架上摆满各式各样的月饼，从传统的五仁、豆沙馅月饼，到冰皮、酥皮等近年来新流行起来的月饼，应有尽有。部分餐厅还推出中秋节特别菜品和手作月饼。悉尼当地外卖平台也推出了“天涯共此食”的庆中秋活动，提供月饼团购。同时，从中秋节起的一周内，不少中餐厅将进行联动，部分菜品五折特惠，让思乡的华人在家即可品尝地道的家乡味。

此外，悉尼中国文化中心也在陆续举办一系列精彩纷呈的线上文化活动，包括“天涯共此时——中秋音乐会”线上直播、“天涯共此时——中秋节”线上主题展、全球中秋《但愿人长久》歌曲“云合唱”、中国东方演艺集团“艺绽东方”线上演出、“月满中秋”线上微课堂等，带给澳大利亚观众沉浸式“云端”体验，不仅为当地华侨华人提供浓厚的节日气氛，也让更多澳大利亚人了解这一节日的文化背景和内涵。

(责编：杨牧、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved