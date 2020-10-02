澳大利亚华侨华人“云端”过中秋

又是一年中秋佳节之际，疫情让今年的节日变得有所不同。澳大利亚长达三个月的第二波疫情在近日得到控制，日增确诊病例大幅减少。但受社交距离等限制措施的影响，全澳各地中秋活动的数量及规模较往年大幅缩减。虽然许多线下活动搁置，但“云端”庆中秋的活动流行起来。

为陪伴留学生度过这一特殊的中秋，澳大利亚多个州的中国学生组织纷纷推出线上中秋活动。在中国留学生最多的新南威尔士州，包括悉尼大学中国学联、新南威尔士大学中国学联在内的8所高校12个学生组织将于10月3日举办线上“2020国庆暨中秋联欢晚会”。届时，不仅新州地区的中国留学生，远在国内的学生家长也可以共同观看直播。

墨尔本大学中国学联也将联合其他学生组织举办一系列中秋活动。中国学联主席谭懿告诉记者，这是她第三年参与筹备中秋晚会。谭懿所在的墨尔本是澳大利亚第二波疫情最严重的地区。为此，学联积极响应当地政府的政策，考虑到学生们的健康和安全问题，决定举办线上国庆中秋晚会。除此之外，学联还为墨尔本地区的留学生准备了月饼和抗疫礼包，并计划举办线上茶话会等活动，向大家传递带有祖国气息的温暖问候。

作为来澳超过六年的留学生，谭懿说，中秋对她自身而言有着很特别的意义。她记忆里的中秋是和家人团聚的日子，一起吃饭赏月。中秋节也是她到墨尔本过的第一个传统节日，第一次没有家人陪伴，在异国他乡过节。“幸运的是，当时我住的寄宿家庭非常热情好客，他们知道这是我第一次出国，准备了一桌美食给我。我和他们一起吃月饼，分享生活点滴，度过了在海外的第一个中秋。” 此后，谭懿加入学联认识了很多朋友，中秋节便是和这些同样在海外的学生们一起度过。

澳大利亚当地华人也早早开始准备迎接中秋的到来。在澳大利亚最大城市悉尼，从唐人街到华人区，超市货架上摆满各式各样的月饼，从传统的五仁、豆沙馅月饼，到冰皮、酥皮等近年来新流行起来的月饼，应有尽有。部分餐厅还推出中秋节特别菜品和手作月饼。悉尼当地外卖平台也推出了“天涯共此食”的庆中秋活动，提供月饼团购。同时，从中秋节起的一周内，不少中餐厅将进行联动，部分菜品五折特惠，让思乡的华人在家即可品尝地道的家乡味。

此外，悉尼中国文化中心也在陆续举办一系列精彩纷呈的线上文化活动，包括“天涯共此时——中秋音乐会”线上直播、“天涯共此时——中秋节”线上主题展、全球中秋《但愿人长久》歌曲“云合唱”、中国东方演艺集团“艺绽东方”线上演出、“月满中秋”线上微课堂等，带给澳大利亚观众沉浸式“云端”体验，不仅为当地华侨华人提供浓厚的节日气氛，也让更多澳大利亚人了解这一节日的文化背景和内涵。

(责编：杨牧、刘洁妍)