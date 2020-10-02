疫情难阻思乡情 游子中秋“云”团聚

高宇田与家人视频

海上生明月，天涯共此时。又到了一年一度的中秋佳节，团聚是这个节日不变的主题，而对于那些逐梦世界的海外游子，因种种原因不能与家人团聚，“团圆节”便成为了“思乡节”。

担任中国铁建莫斯科地铁第三换乘环线东段大直径盾构项目经理高宇田告诉记者，“有了孩子以后，处于上有老下有小的年龄，才更能体会中秋的意义，更加重视从古至今延续下来的团圆的传统”。今年也是他驻外工作中第四次在国外过中秋，思乡之情与日俱增。

“前几天儿子打电话问我能不能回去一起吃月饼。我说，不能呀，但春节争取回去”，高宇田表示，由于驻外工作的特殊性，已经不能按日历上的节假日来决定是否可以与家人团聚，一切取决于自己的休假日期。

对于像高宇田一样的海外工作人员来讲，节日期间坚守工作岗位早已成为一种习惯，然而已持续大半年之久的新冠肺炎疫情在莫斯科尚未结束，让2020年的中秋节变得更为特殊。

“以往中秋佳节我们一般都会组织大家聚餐，排练几个小节目，让身在海外的员工也都能感受到节日气氛，感受到家的温暖。然而，今年中秋考虑到莫斯科疫情形势，为保障安全，减少人员接触和流动，所有聚餐和庆祝活动只能都被取消”，高宇田谈到。

尽管如此，高宇田所在的项目办公室为包括外籍员工在内的全体人员准备了中秋月饼，让他们也能融入中国传统文化，感受到这份关怀和温暖。“虽然没有集体活动，但我想大家一定会在中秋节当天给家里打个电话，报个平安，与家人和朋友‘云’聚餐、‘云’赏月，相信这会是海外工作经历中很特别的回忆。希望疫情早日结束，相信总会有守得云开见月明的那一天。”

除了那些驻外工作者，独自在异国他乡的留学生每逢佳节更能深刻地感受到对祖国和亲人的思念。

就读于莫斯科国立大学的博士生刘苗（化名）离家求学已经10年了。对他而言，从上大学起，中秋节只是离别，没有团圆。作为一名福建客家人，10年在外求学的经历更让他深深体会到了家乡那句广为流传的“日久他乡亦故乡”。尽管如此，2020年的中秋节对他来说依然十分特殊，他从未想到，自己会成为这场疫情中每日新增病例里的一员。

今年6月至7月，刘苗（化名）经历过感染、确诊、病痛与康复，在中秋节前夕还剩下一次复查。他告诉记者，往年的中秋节，同学们都是在一起吃饭、唱歌，今年因为俄罗斯疫情还比较严峻，大家都变得谨慎多了。但刘苗（化名）这时候在同学们中间变得尤为受欢迎。“因为我已经得过新冠肺炎，有抗体，短期内不会被感染”，已经康复了的他笑称“得过新冠”是一张邀请函，已经被同学邀请中秋一起吃火锅。

此外，为了让海外学子“解乡愁”，中国驻俄使馆为每位留学生准备了月饼和“健康包”。留俄学生总会主席陈汉知告诉记者，疫情下的中秋佳节，留俄学子更加感受到了来自祖国的关怀和温暖。“我们更会一直怀揣着对祖国和家人的热爱和感激之情，早日学成报效祖国。”

(责编：杨牧、刘洁妍)