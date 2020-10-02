王毅：习近平主席厘清了全球治理体系变与不变的辩证关系

新华社北京10月2日电 10月2日，国务委员兼外交部长王毅接受中央媒体采访，介绍习近平主席出席联合国成立75周年系列高级别会议提出的重大理念主张及其重要意义。

王毅表示，改革完善全球治理体系，是国际社会必须解答的一道时代课题。习近平主席对此作出全面系统阐述，厘清了全球治理体系变与不变的辩证关系。

什么不能变？那就是联合国宪章的宗旨和原则不能变，多边主义的旗帜不能变。习近平主席强调，经历一次又一次考验，联合国宪章仍然是世界和平与发展的重要保障。针对国际上对世界可能分裂成两个体系的担忧，习近平主席指出，世界上只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系；只有一套规则，就是以联合国宪章为基础的国际关系基本准则。这些重要论述为全球治理体系变革确定了基调。各国都应本着建设性态度完善和加强既有的全球治理体系，而不是搞唯我独尊、退群毁约，更不应制造分裂，隔离脱钩。

什么应当变？就是要顺应时代变化，通过加强国际协调，应对日益增多的全球性挑战和威胁；通过践行共商共建共享，反映发展中国家群体性崛起的国际政治现实。习近平主席呼吁联合国要主持公道、厉行法治、促进合作、聚焦行动，这4点重要主张集中体现了国际社会对联合国的殷切期待。习近平主席还强调，任何国家都没有包揽国际事务、主宰他国命运、垄断发展优势的权力，更不能在世界上我行我素，搞例外主义和双重标准。要把应对公共卫生等非传统安全挑战作为联合国工作优先方向，把发展问题置于全球宏观框架突出位置，切实提高发展中国家在联合国的代表性和发言权。是非自有曲直，公道自在人心，习近平主席的这些论述振聋发聩，讲出了绝大多数国家的共同心声，指出了全球治理体系变革的正确方向。

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