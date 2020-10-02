王毅：习近平主席重要宣示为全球生态文明建设树立了新标杆

新华社北京10月2日电 10月2日，国务委员兼外交部长王毅接受中央媒体采访，介绍习近平主席出席联合国成立75周年系列高级别会议提出的重大理念主张及其重要意义。

王毅表示，建设美丽家园是人类的共同责任。习近平主席在讲话中呼吁人类需要一场自我革命，加快形成绿色发展方式和生活方式。提出增强建设美丽世界动力、凝聚全球环境治理合力、培育疫后经济高质量复苏活力、提升应对环境挑战行动力等四条建议，就共谋全球生态文明建设作出精辟阐述。

王毅说，从推动达成气候变化《巴黎协定》到全面履行《联合国气候变化框架公约》，从大力推进绿色“一带一路”建设到深度参与全球生态环境治理，中国一直为建设一个清洁美丽的世界砥砺前行，筑起了一道道保护家园的“绿色长城”，创造了一个个“荒漠变绿洲”的绿色传奇。在提前两年完成2020年气候行动目标的基础上，习近平主席这次又郑重宣布，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。这一富有雄心的重大宣示，既表明了中国全力推进新发展理念的坚定意志，也彰显了中国愿为全球应对气变做出新贡献的明确态度，得到国际社会的普遍赞誉。

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