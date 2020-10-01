日本新首相盼解决日俄领土问题

日本首相菅义伟9月29日与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京通电话，表明他盼望与俄罗斯解决领土问题。这是菅义伟就任首相以来首次与普京通话。

菅义伟和普京通话大约20分钟。菅义伟在通话结束后告诉媒体记者，他告诉普京“我想要发展日俄友好关系，包括缔结和平条约。我们不该把领土问题留给后代解决”。

菅义伟说，他和普京同意不久后面对面“坦诚交换意见”。

日本共同社援引日本政府一名官员的说法报道，普京告诉菅义伟，他准备好就一系列双边和国际议题与日方展开“有建设性的合作”。

共同社发现，俄罗斯总统府克里姆林宫就两国领导人通话发布的消息中没有提及日俄领土问题以及和平条约议题。

日本北海道以北的齿舞、色丹、国后、择捉四岛被日本称为北方四岛，俄罗斯称之为南千岛群岛。这些岛屿二战前属于日本，二战后被苏联占领，苏联解体后由俄罗斯作为继承国实际控制。俄日因这些岛屿的归属问题争议不断，双方至今未缔结和平条约。

普京与安倍2018年11月会晤时商定以1956年《苏日共同宣言》为基础，加快和平条约谈判进程。俄方强调，两国领导人把《苏日共同宣言》视为解决和平条约问题的基础，但并不意味着俄方将向日方自行移交部分领土。

俄罗斯国防部9月29日早些时候证实，俄罗斯防空兵部队在相关岛屿启动反登陆防御演习，投入超过1500名士兵。

日本内阁官房长官加藤胜信在记者会上说，俄罗斯政府24日告知日方演习打算。

加藤胜信说：“我们已经经由外交途径提出抗议，这类举动无法令人接受，将加强俄罗斯在这些岛屿的军事存在，与日方立场相悖。”

俄东部军区所属部队以往在南千岛群岛举行演习，日方同样提出抗议，俄外交部长谢尔盖·拉夫罗夫先前回应，俄武装力量相关行动是在自己领土开展。（杜鹃）（新华社专特稿）

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