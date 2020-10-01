人民网>>国际

习近平在联合国生物多样性峰会上发表重要讲话

倡议各国坚持生态文明、坚持多边主义、保持绿色发展、增强责任心，强调中国努力建设人与自然和谐共生的现代化，将秉持人类命运共同体理念，为加强生物多样性保护和推进全球环境治理贡献力量

2020年10月01日10:02  来源：人民网－人民日报
 

　　9月30日，国家主席习近平在联合国生物多样性峰会上通过视频发表重要讲话。
　　新华社记者 鞠 鹏摄

　　9月30日，国家主席习近平在联合国生物多样性峰会上通过视频发表重要讲话。
　　新华社发

　　新华社北京9月30日电  国家主席习近平30日在联合国生物多样性峰会上通过视频发表重要讲话（讲话全文见第三版）。

　　习近平强调，在联合国成立75周年之际，在各国致力于抗击新冠肺炎疫情、推动经济高质量复苏这一特殊时刻，联合国举办生物多样性峰会，大家共同探讨保护生物多样性、促进可持续发展的重大课题，具有现实而深远的意义。

　　习近平指出，当前，全球物种灭绝速度不断加快，生物多样性丧失和生态系统退化对人类生存和发展构成重大风险。新冠肺炎疫情告诉我们，人与自然是命运共同体。我们要同心协力，抓紧行动，在发展中保护，在保护中发展，共建万物和谐的美丽家园。

　　习近平就此提出4点建议：

　　一是坚持生态文明，增强建设美丽世界动力。生物多样性是人类赖以生存和发展的重要基础。生态兴则文明兴。要站在对人类文明负责的高度，尊重自然、顺应自然、保护自然，探索人与自然和谐共生之路，促进经济发展与生态保护协调统一，共建繁荣、清洁、美丽的世界。

　　二是坚持多边主义，凝聚全球环境治理合力。《生物多样性公约》、《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》等国际条约是相关环境治理的法律基础，也是多边合作的重要成果，得到各方广泛支持和参与。面对全球环境风险挑战，各国是同舟共济的命运共同体，单边主义不得人心，携手合作方为正道。要坚定捍卫以联合国为核心的国际体系，维护国际规则尊严和权威，提升全球环境治理水平。

　　三是保持绿色发展，培育疫后经济高质量复苏活力。要着眼长远，保持定力，坚持绿色、包容、可持续发展。要从保护自然中寻找发展机遇，实现生态环境保护和经济高质量发展双赢。

　　四是增强责任心，提升应对环境挑战行动力。发达国家和发展中国家处于不同发展阶段，在环境问题上的历史责任和现实能力存在差异。要坚持共同但有区别的责任原则，照顾发展中国家资金、技术、能力建设方面的关切。要切实践行承诺，抓好目标落实。

　　习近平强调，中国用生态文明理念指导发展，把生态文明建设放在突出地位，采取有力政策行动。过去10年，森林资源增长面积超过7000万公顷，居全球首位。长时间、大规模治理沙化、荒漠化，有效保护修复湿地，生物遗传资源收集保藏量位居世界前列。90%的陆地生态系统类型和85%的重点野生动物种群得到有效保护。中国积极参与全球环境治理，切实履行气候变化、生物多样性等环境相关条约义务，已提前完成2020年应对气候变化和设立自然保护区相关目标。中国将秉持人类命运共同体理念，愿承担与中国发展水平相称的国际责任，提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，为实现应对气候变化《巴黎协定》确定的目标作出更大努力和贡献。

　　习近平最后强调，中国将于明年在昆明举办《生物多样性公约》第十五次缔约方大会，我欢迎大家明年聚首昆明，共商全球生物多样性保护大计。让我们从这次峰会携手出发，同心协力，共建万物和谐的美丽世界！


　　《 人民日报 》（ 2020年10月01日 01 版）

(责编：崔越、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved