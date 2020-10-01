习近平在联合国生物多样性峰会上发表重要讲话

9月30日，国家主席习近平在联合国生物多样性峰会上通过视频发表重要讲话。

新华社记者 鞠 鹏摄

9月30日，国家主席习近平在联合国生物多样性峰会上通过视频发表重要讲话。

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新华社北京9月30日电 国家主席习近平30日在联合国生物多样性峰会上通过视频发表重要讲话（讲话全文见第三版）。

习近平强调，在联合国成立75周年之际，在各国致力于抗击新冠肺炎疫情、推动经济高质量复苏这一特殊时刻，联合国举办生物多样性峰会，大家共同探讨保护生物多样性、促进可持续发展的重大课题，具有现实而深远的意义。

习近平指出，当前，全球物种灭绝速度不断加快，生物多样性丧失和生态系统退化对人类生存和发展构成重大风险。新冠肺炎疫情告诉我们，人与自然是命运共同体。我们要同心协力，抓紧行动，在发展中保护，在保护中发展，共建万物和谐的美丽家园。

习近平就此提出4点建议：

一是坚持生态文明，增强建设美丽世界动力。生物多样性是人类赖以生存和发展的重要基础。生态兴则文明兴。要站在对人类文明负责的高度，尊重自然、顺应自然、保护自然，探索人与自然和谐共生之路，促进经济发展与生态保护协调统一，共建繁荣、清洁、美丽的世界。

二是坚持多边主义，凝聚全球环境治理合力。《生物多样性公约》、《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》等国际条约是相关环境治理的法律基础，也是多边合作的重要成果，得到各方广泛支持和参与。面对全球环境风险挑战，各国是同舟共济的命运共同体，单边主义不得人心，携手合作方为正道。要坚定捍卫以联合国为核心的国际体系，维护国际规则尊严和权威，提升全球环境治理水平。

三是保持绿色发展，培育疫后经济高质量复苏活力。要着眼长远，保持定力，坚持绿色、包容、可持续发展。要从保护自然中寻找发展机遇，实现生态环境保护和经济高质量发展双赢。

四是增强责任心，提升应对环境挑战行动力。发达国家和发展中国家处于不同发展阶段，在环境问题上的历史责任和现实能力存在差异。要坚持共同但有区别的责任原则，照顾发展中国家资金、技术、能力建设方面的关切。要切实践行承诺，抓好目标落实。

习近平强调，中国用生态文明理念指导发展，把生态文明建设放在突出地位，采取有力政策行动。过去10年，森林资源增长面积超过7000万公顷，居全球首位。长时间、大规模治理沙化、荒漠化，有效保护修复湿地，生物遗传资源收集保藏量位居世界前列。90%的陆地生态系统类型和85%的重点野生动物种群得到有效保护。中国积极参与全球环境治理，切实履行气候变化、生物多样性等环境相关条约义务，已提前完成2020年应对气候变化和设立自然保护区相关目标。中国将秉持人类命运共同体理念，愿承担与中国发展水平相称的国际责任，提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，为实现应对气候变化《巴黎协定》确定的目标作出更大努力和贡献。

习近平最后强调，中国将于明年在昆明举办《生物多样性公约》第十五次缔约方大会，我欢迎大家明年聚首昆明，共商全球生物多样性保护大计。让我们从这次峰会携手出发，同心协力，共建万物和谐的美丽世界！

《 人民日报 》（ 2020年10月01日 01 版）

(责编：崔越、杨牧)