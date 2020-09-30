“2020：在一起（Together）——环太平洋国家艺术邀请展”云端开展

部分参展作品。

人民网讯 金秋时节，中国人民对外友好协会主办的“2020：在一起（Together）——环太平洋国家艺术邀请展”在云端开展。中国人民对外友好协会会长林松添大使为此展撰写前言。

林松添在前言中表示，“海内存知己，天涯若比邻”，浩瀚的大海阻隔不了各国人民友好交往。当前，面对新冠肺炎疫情在全球蔓延，我们更加深刻认识到，人类就是休戚与共的利益和命运共同体，重大危机面前没有任何一个国家可以独善其身，只有团结合作才是战胜病毒的有力武器。本次展览展现疫情下各国人民守望相助、共克时艰的团结精神，表达对共同构建人类共同命运的美好愿望，生动诠释和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的“丝路精神”。

本次展览由中国人民对外友好协会联合河南、吉林、江西、山东、山西、陕西、浙江、北京以及成都、昆明、武汉、满洲里等全国12个省市的地方友协向海内外发出邀约，共展出来自五大洲40个国家和地区的300多位艺术家的佳作。参展作品种类涵盖国画、油画、版画、水彩、雕塑等多种风格。

“环太平洋国家艺术展”自2000年创立以来，致力于为不同文明间的交流互鉴搭建平台，已成为不同国家、不同地区艺术家进行文化交流的盛会。

此次展览在“艺维云展数字美术馆”举办，展期：2020年9月至2021年2月，诚挚欢迎各界观赏。

(责编：刘洁妍、杨牧)