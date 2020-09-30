新华社北京9月30日电 题：美方保护主义行径违反世贸规则——访全国政协常委、外事委员会主任楼继伟

新华社记者孙奕、成欣

全国政协常委、外事委员会主任楼继伟近日表示，中国改革开放40多年来，已成为世界第二大经济体，对全球经济增长贡献率连续多年超过30%。然而一些美国政客却指责中国“吸走”美产业链，使美损失大量就业岗位，这十分缺乏常识。美方声称其“制造业衰落”“经济地位丧失绝对优势”，究其根源，在于美国的自身结构性问题。

楼继伟说，美方无视其自身经济发展的结构性问题，动辄滥用关税打压、“长臂管辖”甚至制裁等手段，不仅于事无补，无法帮助美国制造业回暖，还违反了世贸组织规则，造成国际贸易形势进一步紧张。

他介绍，从历史上看，美国经济的结构性问题由来已久。早在上世纪70年代，美国的匹兹堡和底特律等老牌重工业和制造中心就出现过传统产业大面积衰退、经济增速下滑或“顿挫”、失业率上升等现象，成为所谓的“锈带”，那时中国还在相对封闭的时代。随后多年，美国传统制造业大量转移到海外，这是客观的必然，和中国没什么关系。

他说，美国占有国际发钞国的优势。税收相对少，因此长期财政赤字，必须靠大量发债来平衡收支，储蓄率低，国内投资不足，这样必然造成巨额贸易赤字，大量输出美元。与此同时，金融市场的活跃造成大量资金涌入美国金融业和购买美国债，形成美元输出入的循环。金融为中心的服务业发展进一步加剧美传统制造业地位的下降。长期的财政赤字、贸易逆差却还可以持续，美国人民享受更高水平生活，美国部分政客却还要大喊吃亏。

“美国又想要国际发钞国地位，又想要贸易平衡，缺乏经济学常识！”楼继伟说。

他表示，国际金融危机之后，美国出台了五花八门的投资和贸易保护措施。美国外资投资委员会更是对涉及所谓“国家安全”和关键基础设施、重大技术等领域的商业活动进行审查，却不给出“影响国家安全”的明确定义。现任美国政府奉行“美国优先”，四处“毁约退群”，掀起逆全球化之风，筑起了保护主义壁垒。

“如果各国都关起门来搞封锁，多边主义就会崩溃，世界就会遭遇混乱和危机，这是谁也不愿意看到的。”他说。

楼继伟说，全球治理体系的确暴露出了短板，亟待改革和完善。面对逆全球化倾向，中国的应对措施是坚持深化改革开放，并使全球都从中受益。

“完善全球治理体系需要大家来共同探讨。中国愿同各国一道，积极参与全球治理体系改革和建设，共同寻求更为公平合理的全球治理结构。”他说。

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