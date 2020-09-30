联合国报告：疫情期间各国女性权益多被忽视

新华社联合国9月28日电（记者王建刚）联合国妇女署与联合国开发计划署28日共同发布的“新冠疫情全球性别应对追踪”数据显示，新冠疫情期间的社会保障和就业支持措施大都忽视了女性的需求，仅12%的国家采取特别措施保障女性权益。

该追踪数据从性别角度对206个国家和地区的2500多条政府政策加以分析，主要关注解决针对女性和女童的暴力、为无薪看护工作提供支持以及加强女性的经济安全三大领域。结果显示，42个国家和地区没有采取任何针对女性的疫情应对措施，约占受调查总数的五分之一；仅有25个国家和地区采取的措施覆盖上述三个领域，约占12%。

数据表明，各国政府为女性制定的疫情应对措施集中在防止针对女性和女童的暴力问题上。部分措施涉及加强必需的社会服务，如安全收容所、求助热线和受害者报告机制等。与此同时，社会保障、看护服务和就业支持等领域的措施大都忽视了女性的需求。

联合国妇女署执行主任姆兰博-努卡说：“新冠疫情给女性造成严重打击，她们是家庭和社区中无薪照料和看护工作的承担者，同时也是许多缺乏社会保障职业的从业者。”

联合国开发计划署署长阿齐姆·施泰纳说，这份追踪数据将有助于引导各国投入更多资金和精力，弥补现有政策体系中的不足，加速政策改革。

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