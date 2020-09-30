捷克总统重申不会改变一个中国政策

新华社布拉格9月29日电（记者杨晓红）中国驻捷克大使馆29日在线上举办庆祝中华人民共和国成立71周年招待会。捷克总统泽曼发来贺信，重申捷克不会改变一个中国政策。

泽曼对疫情期间中国向捷克伸出援手表示感谢，并表示捷中双方在医疗卫生、数字经济等领域拥有诸多合作机遇，相信通过双边合作和“一带一路”倡议、“17+1合作”等多边平台，双方有能力共同应对挑战。

泽曼在贺信中强调：“捷克将继续奉行一个中国原则，这是对捷中关系的长期承诺。”

捷克外长佩特日切克在贺信中说，捷中两国的外交关系已不间断地持续71年，支持和拓展捷中两国各层级间的互利合作是捷克外交政策的重点之一。

中国驻捷克大使张建敏在讲话中说，今年中国和欧盟迎来建交45周年。中欧是伙伴不是对手，共识大于分歧，合作大于竞争。相信通过双方共同努力，中欧关系必将取得新的更大发展。他同时表示，中捷战略伙伴关系要行稳致远，离不开双方相互尊重主权和领土完整。2020年，中捷两国携手抗击疫情，涌现出不少感人故事，真诚希望双方能在更多的领域保持团结合作。

欧洲议会议员、欧洲议会欧中友好小组主席扎赫拉迪尔在祝贺视频中说，中国和欧洲在诸多领域共同承担全球责任，欧盟及包括捷克在内的所有成员国都支持同中国开展开放、务实、建设性的沟通。

中国驻捷克使馆为这次线上庆祝活动准备了丰富的内容，除了推出介绍中国的短片外，还组织了“中国使馆杯”短视频大赛，线上展映捷克网民拍摄的关于中国和中捷友好的短视频。

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