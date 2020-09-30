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中国代表呼吁国际社会推进巴以和平进程

2020年09月30日14:54  来源：新华网
 

新华社联合国9月29日电 中国常驻联合国副代表耿爽29日在安理会中东局势和巴勒斯坦问题公开会上发言，呼吁国际社会推进巴以和平进程。

耿爽说，近期中东局势出现新变化，巴勒斯坦问题也面临新形势。安理会应当倾听巴勒斯坦和地区国家的声音，同国际社会各方加强沟通协调，发挥自身作用，为推动中东和平进程和巴勒斯坦问题的解决持续做出努力，发挥积极作用。

耿爽表示，要加大政治支持。巴勒斯坦总统阿巴斯上周在联大发言中，呼吁联合国秘书长古特雷斯同四方机制及安理会成员一道，在明年初举行有关各方参与的国际会议，就“真正的和平进程”进行讨论。中方认为，这一倡议表明了巴方参与和平对话，推动和平进程的积极意愿。各方应予以重视，齐心协力为政治解决巴勒斯坦问题创造有利条件。

要遵守国际共识。联合国有关决议、“土地换和平”原则、“阿拉伯和平倡议”和“两国方案”是实现中东和平必须坚持的重要共识，更是解决巴勒斯坦问题的基础，必须得到遵守和落实。此外，近期加沙地带形势持续紧张，希望有关各方响应秘书长的全球停火倡议，切实遵守8月底达成的停火协议，避免采取恶化局势的行动。

要坚持以人为本。中方敦促有关方面切实执行安理会2334号决议，停止在被占领土上的一切定居点活动，停止拆除巴人房屋、毁坏巴人财产，避免采取针对平民的暴力行为。同时，有关方面应当履行国际法义务，确保基本服务和人道救援覆盖被占领土上所有有需要的人群，全面解除对加沙地带的封锁。

耿爽最后说，作为巴勒斯坦人民的真诚朋友，中国坚定支持巴方正义诉求和一切有利于解决巴勒斯坦问题的努力，支持巴勒斯坦人民建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权的、独立的巴勒斯坦国。中方将继续为巴方抗击疫情、发展经济、改善民生提供力所能及的帮助，为推动实现巴勒斯坦问题早日全面、公正、持久解决做出积极贡献。

(责编：杨光宇)
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