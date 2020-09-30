习近平同阿根廷总统通话

新华社北京9月29日电 国家主席习近平9月29日晚同阿根廷总统费尔南德斯通电话。

习近平指出，新冠肺炎疫情对全世界是一场严峻考验。面对疫情，中阿两国政府都坚持人民至上、生命至上，把人民生命安全和身体健康放在第一位。两国同舟共济、守望相助。中方愿继续向阿方提供力所能及的帮助，同阿方深化疫苗合作。中方愿同包括阿根廷在内的国际社会一道，坚定支持世卫组织发挥领导作用，携手早日彻底战胜疫情，共同推动构建人类卫生健康共同体。

习近平强调，中方高度重视同阿根廷的关系，支持阿方发展经济、改善民生，对中阿合作未来充满信心。中国将全面提高对外开放水平，推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。这将为包括阿根廷在内的世界各国提供广阔市场和发展机会。中阿务实合作基础好、韧性强、潜力大。中方欢迎更多阿根廷优质农牧产品和高附加值产品进入中国市场，欢迎阿方参加第三届中国国际进口博览会。双方应落实好现有重大项目，开辟合作新疆域，深化人文交流，推动中阿全面战略伙伴关系取得更大发展。

习近平强调，人类已经进入互联互通的新时代，各国利益休戚相关、命运紧密相连。无论是应对疫情，还是恢复经济，我们都要高举人类命运共同体旗帜，走团结合作、共同发展之路。中阿同为重要新兴市场国家和发展中国家。中方愿同阿方在联合国、二十国集团、世贸组织等国际组织和多边机制内加强沟通协调，共同支持多边主义，推动构建开放包容的世界经济，坚持绿色低碳可持续发展，为推动国际体系和国际秩序朝着更加公正合理方向发展作出贡献。

费尔南德斯祝中国人民国庆节快乐。他表示，我认真聆听了习近平主席在联合国大会一般性辩论上发表的重要讲话，对你的远见和担当表示钦佩。阿中两国在坚持多边主义、应对气候变化等诸多问题上拥有共识，阿方愿同中方在这些问题上加强沟通协作。中国发展是阿根廷的重要机遇，加强阿中关系是阿外交政策的重中之重。阿方希望深化阿中两国在贸易、投资、基础设施、金融等广泛领域合作，推进共建“一带一路”。相信这将极大助力阿根廷经济社会发展。阿方感谢中方为阿根廷抗击新冠肺炎疫情提供支持和帮助，反对将疫情政治化，支持世卫组织发挥领导作用，希望同中方继续深化疫苗合作。

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