习近平同越共中央总书记、国家主席通话

新华社北京9月29日电 9月29日，中共中央总书记、国家主席习近平同越共中央总书记、国家主席阮富仲通电话。

习近平说，很高兴在中越两国人民共庆中秋佳节之际同阮富仲总书记同志通话。在抗击新冠肺炎疫情过程中，中越两党两国相互支持、共克时艰，携手取得疫情防控的重大成果，用实际行动诠释了“同志加兄弟”的深厚情谊，充分体现了共产党领导和社会主义制度的独特优势。疫情在全球蔓延再次表明，人类命运休戚与共，只有团结协作才能共渡难关。中方重视同越方探讨疫苗生产等合作，愿在疫苗研发完成并投入使用后，优先向发展中国家提供。中国坚决反对个别国家借疫情搞政治化、污名化、标签化的图谋，愿同各国一道推动构建人类卫生健康共同体。

习近平强调，中国和越南山水相连，两国在意识形态、发展道路、社会制度、价值理念等方面高度一致，把双边关系发展好符合两国和两国人民根本利益。今年是中越建交70周年，两党两国关系迈上新的历史起点。疫情之下中越双边贸易等合作呈现出强劲增长势头，彰显了中越关系的韧性和潜力。面对世界百年未有之大变局加速演进，中越双方更应坚持共产党领导和社会主义制度，坚持两党高层政治引领和理论经验交流，深化对社会主义事业规律性认识；坚持推进后疫情时代双边务实合作，不断发掘合作潜能，推进“一带一路”和“两廊一圈”对接合作；坚持弘扬两国传统友谊，夯实民间友好根基，培养两国青年永做中越世代友好的传承者和接班人；坚持捍卫多边主义和维护国际公平正义，通过友好协商解决矛盾和分歧，维护世界和地区和平发展良好势头。中国共产党支持越南共产党开好十三大，愿继续为越南社会主义建设事业提供力所能及的支持和帮助。

阮富仲热烈祝贺中华人民共和国成立71周年，高度评价以习近平同志为核心的中共中央领导中国抗击新冠肺炎疫情和推进经济社会发展取得的卓越成效。阮富仲表示，越中建交70年来，两国关系总体保持向前发展势头。越方高度珍视并坚定维护同中国的友好合作关系，感谢中方在越南解放和发展各阶段向越方提供的宝贵支持和帮助。当前世界形势快速复杂变化，越方正全力筹备明年初将召开的越共十三大，希望同中方继续加强两党两国政治互信，发挥好两党对两国关系的政治引领作用，坚持正确舆论导向，推动经贸合作取得新进展，支持深化地方层面交流合作，并在多边框架下加强协调配合，共同维护和平稳定的发展环境，妥善处理解决存在的问题，推动两党两国关系取得新的历史性发展。

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