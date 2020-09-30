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亚美尼亚吁欧安组织斡旋纳卡冲突

2020年09月30日08:27  来源：新华网
 

亚美尼亚驻俄罗斯大使28日告诉俄罗斯卫星通讯社记者，欧洲安全与合作组织明斯克小组应该立即应对纳戈尔诺-卡拉巴赫（纳卡）地区的紧张局势。

亚美尼亚与阿塞拜疆在纳卡地区爆发的冲突28日进入第二天。

亚方寻斡旋

亚美尼亚驻俄罗斯大使瓦尔丹·托安延认为，欧安组织明斯克小组的共同主席国应该立即应对纳卡冲突。

“明斯克小组应该召开紧急会议，以作出决定……现在局势明确急需明斯克小组共同主席国介入。”

阿塞拜疆和亚美尼亚27日上午开始在两国有争议的纳卡地区交火，相互指责对方挑起新一轮冲突。交火延续至28日。根据亚美尼亚国防部数据，59名亚方军人死亡。阿塞拜疆没有发布军方伤亡人数。

纳卡地区位于阿塞拜疆西南部，居民多为亚美尼亚族人。苏联解体后，阿塞拜疆和亚美尼亚为争夺纳卡爆发战争，亚美尼亚占领纳卡及其周围原属阿塞拜疆的部分领土。1992年，在俄罗斯倡议下，欧洲安全与合作会议、即欧安组织前身成立由12国组成的明斯克小组，俄罗斯、美国、法国为共同主席国。明斯克小组设立以来，纳卡问题不同级别谈判在这一小组框架内陆续举行，但未取得实质性进展。

欧安组织轮值主席、阿尔巴尼亚总理埃迪·拉马27日敦促冲突方立即停火、不设前提地对话。

德国政府发言人斯特芬·赛贝特28日呼吁阿亚双方在欧安组织框架下化解冲突，“有专门为这一问题设置的平台，即欧安组织明斯克小组”。

俄罗斯外交部副部长安德烈·鲁坚科28日说，俄方正在与明斯克小组其他主席国探讨纳卡局势。

土方提质疑

就纳卡地区最新冲突，土耳其支持传统盟友阿塞拜疆。土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安28日说，是时候“结束亚美尼亚对阿塞拜疆领土的占领”“是时候追究他们的责任”。

埃尔多安说，明斯克小组以往没能解决纳卡争议，“30年来，他们没能化解这一争端……现在他们还对我们说教，有时甚至威胁我们。他们问纳卡是否有土耳其军队，问我方有没有（向阿塞拜疆）提供武器……”

亚美尼亚驻俄大使28日说，土耳其从叙利亚北部调派4000名武装人员至阿塞拜疆。阿塞拜疆外交部随即否认。

埃尔多安没有提及是否向阿塞拜疆派兵，但说“土耳其将继续全心、全力支持阿塞拜疆”。

阿塞拜疆和亚美尼亚1994年达成停火协议，但两国一直因纳卡问题处于敌对状态，时有冲突。按法新社的说法，明斯克小组最后一次大力推动化解纳卡争端是2010年，没有成功。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：高歌、燕勐)
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