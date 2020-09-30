今年冬天，来澳门“风驰电掣”

澳门专业赛车手正在体验赛车模拟器。

主办方供图

本报电 （记者刘峣）近日，“北京澳门周”活动在京举行。活动期间，2020粤港澳大湾区赛车模拟器大奖赛、2020澳门斯诺克国际大师赛正式发布。今年年底，两项赛事将在澳门举行。

赛车模拟器作为一项新生代的体育运动，已被国家体育总局和中国汽车摩托车运动联合会确定为正式体育比赛项目。此次粤港澳大湾区赛车模拟器大奖赛，将通过“线上+线下”的模式进行办赛，推动粤港澳大湾区青少年的交流互动，为大湾区体育旅游消费创造新热点。

据介绍，此次大奖赛共分为城市赛区、直通赛区和线上赛区。其中，城市赛区的比赛将从10月下旬开始在广州、江门、珠海三地举行；线上赛区海选赛将于10月10日开赛，届时全国车手可在各大网络渠道报名参赛。最终的全国总决赛将于12月17日至19日在澳门新濠天地举行。

此次赛事的协办方、澳门新濠集团董事钟玉文表示，赛车模拟器大赛将让更多人感受这项新兴赛事的魅力。新濠集团将继续为澳门民众以及来澳门的游客引入更多创新的竞赛活动。

与此同时，2020澳门斯诺克国际大师赛也将于12月底在澳门举行。届时将有多位世界顶尖斯诺克选手齐聚澳门，他们将依照世界职业赛事规格及职业排名赛的形式进行挑战赛。

据了解，近年来澳门体育发展的政策不断丰富和加强。澳门积极增加和完善体育设施，鼓励举办品牌赛事，促进人文交流。主办方表示，在澳门举办斯诺克国际大师赛，将深化台球文化在澳门的普及推广，让台球运动成为民众休闲娱乐的新选择。

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