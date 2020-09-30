维护多边主义 携手应对挑战

以“后疫情时代的国际秩序和全球治理”为主题的蓝厅论坛9月28日在中国外交部蓝厅举行。本次论坛由中国公共外交协会和尼扎米·甘伽维国际中心共同举办，以“线下+线上”方式举行，下设“全球治理与多边主义”“经济恢复与国际合作”“可持续发展与脱贫”三个分论坛，来自中、英、美、日、俄等国近百名前政要和智库学者出席。与会嘉宾普遍认为，后疫情时代应加强国际合作，维护多边主义在全球治理、经济恢复和可持续发展中的积极作用。

国务委员兼外长王毅出席开幕式并发表主旨演讲。王毅强调，中国将始终不渝承担应尽责任，展现大国担当，大力开展国际抗疫合作，持续推进高质量共建“一带一路”，不断深化南南合作，切实履行节能减排承诺，继续建设性介入热点问题的政治解决，维护好世界的总体和平与安宁。

日本前首相福田康夫高度评价中国国家主席习近平提出的构建人类命运共同体理念，认为中国宣布永远不称霸，不扩张，坚持以对话弥合分歧，以谈判化解争端，正是中国外交发展的重要体现。

联合国前秘书长潘基文在视频致辞中表示，联合国应在汇聚合力应对新的全球性危机方面发挥更重要的作用，增强成员国对多边主义的信心，合作应对气候变化、实现可持续发展目标等全球议程。

“在《纪念联合国成立75周年宣言》中，重振多边主义成为各国的共同呼吁。”中国国际问题研究院欧洲所所长崔洪建指出，开放和包容是多边主义的灵魂。应对疫情和气候变化挑战，国际社会需要采取共同行动。

英国皇家国际事务研究所所长罗宾·尼布莱特认为，多边主义对于维护国际秩序行之有效。“有必要针对现有体系进行相应改革，以应对当前面临的政治和经济挑战。”美国外交政策全国委员会主席苏珊·艾略特表示。

与会嘉宾普遍对中国在推动经济复苏和可持续发展方面充满信心。美国哈佛大学教授柯伟林在分论坛上以“全球秩序中的中国”为题发言，通过视频播放多幅历史图片，展示中国为完善多边国际体系、维护多边主义作出的重要贡献。

英国伦敦经济与商业政策署前署长罗思义认为，一段时期以来，全球发达经济体出现经济滞胀现象，全球经济增长主要依靠中国等发展中国家的贡献。中国疫情防控取得重大战略成果后，经济恢复引人瞩目。中方宣布努力争取2060年前实现碳中和，令人振奋。

俄罗斯伊兹博尔斯克俱乐部“俄罗斯梦和中国梦”研究中心主任尤里·塔夫罗夫斯基表示，中国抗击疫情和脱贫的成功经验，给其他国家提供可持续发展的借鉴。他将中国经验视为“伟大的中国方案”。

“疫情对国家治理能力的考验，不亚于一场战争。”英国剑桥大学前高级研究员、中国问题专家马丁·雅克认为，中国在抗击疫情方面表现优秀。“中国和欧盟在节能减排方面采取有效措施，共建‘一带一路’为国家间合作提供了新的可能。抗击疫情带给人类的经验和启示，有利于我们更好应对未来挑战。”

“中国发展使全球受益。”美国哥伦比亚大学教授杰弗里·萨克斯认为，各国需要在能源体系、气候变化、疫情应对等关键问题上加强合作。

世卫组织前总干事、清华大学万科公共卫生与健康学院院长陈冯富珍指出：“后疫情时代，各国应加强合作，让多边主义绽放光彩。”

《 人民日报 》（ 2020年09月30日 03 版）

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