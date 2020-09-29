印尼新冠疫情尚未受控 总统主持会议开展应对

人民网雅加达9月29日电（记者张杰）印尼总统佐科9月28日在雅加达主持有关新冠肺炎疫情防控与经济复苏的局部会议上透露，截至27日，印尼新冠肺炎未治愈病例占确诊病例总数的22.46%，而治愈率为73.76%，均低于全球平均水平；但印尼新冠肺炎死亡率达3.77%，高于全球3.01%的平均值。

佐科因此要求中央和地方各部门竭尽所能延缓疫情蔓延，降低新增确诊病例数量和死亡率。佐科还强调，开展治疗新冠肺炎病患的医院医疗设备，包括治疗病房、重症监护室、隔离病房等场所的卫生标准必须符合卫生部制定的标准。佐科表示：“（符合标准）非常重要，这样可以降低新冠肺炎死亡率，提高治愈率。”

随着印尼新冠肺炎疫情的扩大，佐科曾在本月中旬呼吁地方政府不要急于再次采取封锁措施，而在此次会议上，佐科则要求地方政府根据数据和实际情况开展小规模隔离措施。佐科在会上要求，地方政府应根据自己辖区镇、村、社区居委会、组等基层社区的疫情状况和风险水平，由镇、村、社区、组等基层领导出面，组织落实自己主管的基层辖区的小规模隔离措施。佐科在会议上表示：“要将这种以地方为基础的干预措施传达给各省市区县。我认为反复进行的小规模隔离措施将更加有效。”

有关新冠病毒疫苗，佐科要求疫情防控与经济复苏委员会尽早筹备疫苗接种事宜，在二周内做好详细的疫苗接种计划，以便在疫苗问世后即立即开展接种行动，保障国民的健康安全。

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