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中老铁路全线隧道贯通

2020年09月29日15:42  来源：人民网-国际频道
 
中老铁路全线隧道贯通

人民网曼谷9月29日电（记者孙广勇）9月29日，随着相嫩三号隧道的顺利贯通，由中铁二院设计的中老铁路全线隧道贯通，标志着中老铁路站前施工取得阶段性胜利，为后续的架梁、铺轨、四电施工创造了有利条件，为2021年12月通车奠定了坚实基础。

中老铁路全长422公里，其中隧道75座197公里，占比达47%，最长隧道9384米。沿线地形地貌条件复杂，尤其磨丁至万荣段山高谷深，地形起伏大；区域内存在高地震烈度、高地应力及软岩变形、岩溶、盐岩等不良地质和特殊岩土，并在琅勃拉邦附近通过地质缝合带，地质条件复杂。

尽管在选线中对主要不良地质进行了绕避，但受区域地质影响，仍有部分段落地质条件较差，包括友谊隧道通过第三系高含盐量盐岩地层，全线存在约18公里可溶岩段落、约70公里软岩变形段落。为解决这些隧道的设计和施工难题，中铁二院技术人员开展技术攻关，取得了良好效果：针对友谊隧道中盐岩的强溶解、强腐蚀、膨胀等特性，联合多家单位进行科技攻关，采取“注浆堵水、全包防水、强化材料防腐、圆形加强结构”等原则进行处理，同时为避免隧底弃碴造成环境污染，制定了弃渣场生态恢复方案，最终成功解决盐岩隧道这一世界级难题。岩溶隧道施工风险大，存在突水突泥风险，可能造成安全事故，设计单位结合掌子面开挖情况，重点加强超前水平钻等超前地质预报工作，并根据预报结果制定针对性措施，确保了岩溶隧道的施工安全和顺利贯通。针对福格村、会富莱、相嫩三号、普亚村二号、沙嫩山二号等隧道的软岩变形问题，提出了实施超前支护或注浆、快速封闭、加强初支和二衬的措施和施工方案。

中铁二院在做好勘察设计工作的同时，也高度重视现场配合施工服务工作，在项目开工后组织了相关专业技术人员常驻现场，通过现场核对、设计巡查、设计回访、联络会议等多种形式及时掌握和处理现场问题，克服了新冠疫情带来的不利影响，实现了为隧道施工做好保驾护航的目标。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)
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