中国驻老挝大使在老挝党报和国家电视台发表国庆贺词

人民网曼谷9月29日电（记者孙广勇）9月29日，老挝党报《人民报》头版转国际版和国家电视台《新闻联播》节目分别刊登和播发了中国驻老挝大使姜再冬就中华人民共和国成立71周年发表的国庆贺词。

姜再冬大使在老挝党报和国家电视台发表国庆贺词

姜再冬说，值此庆祝中华人民共和国成立71周年之际，我谨通过老挝《人民报》和国家电视台同大家分享喜悦、传递友谊。首先，我要衷心感谢老挝党、政府和兄弟的老挝人民，长期以来积极支持中国发展；诚挚感谢老挝各界朋友和在老中国同胞及广大侨胞，始终如一热心促进中老友好。

姜再冬大使在老挝党报和国家电视台发表国庆贺词

姜再冬表示，71年来，在中国共产党坚强领导下，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，中国特色社会主义迎来了从创立、发展到完善的伟大飞跃，中国人民迎来了从温饱不足到小康富裕的伟大飞跃。特别是中共十八大以来，以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民，不懈探索、砥砺奋斗，推动中国特色社会主义进入新时代，开启国家富强、民族振兴、人民幸福的新征程。在这个伟大的征程上，2020年是极不平凡的一年。面对百年未有之世界大变局，面对百年来最严重的传染病大流行，中国人民在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，准确识变、科学应变、主动求变，不放弃、不退缩、不止步，朝着决胜脱贫攻坚、全面建成小康胜利迈进。

我们迎难而上，抗击疫情取得重大战略成果。面对突如其来的新冠疫情，习近平总书记亲自指挥、亲自部署，党中央集中统一领导开展联防联控，全国人民勠力同心、向险而行，用1个多月时间初步遏制疫情蔓延，用2个月时间基本阻断本土传播，用3个月左右时间取得全国疫情防控重大战略成果。这场抗疫斗争充分展现了中国共产党领导和社会主义制度的巨大优势，也充分展现了14亿中国人民众志成城的磅礴伟力。这场斗争铸就的伟大抗疫精神极大增强了全党全国各族人民的凝聚力和向心力，必将激励我们在新时代新征程上继续奋勇前进。

我们锐意进取，经济社会率先实现复苏增长。受新冠疫情肆虐、逆全球化回潮冲击、严重洪涝灾害叠加影响，中国经济面临的挑战前所未有。非常之时，党中央以非常之举应对非常之事，统筹推进疫情防控和经济社会发展。习近平总书记亲自擘画，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，为中国经济巨轮指明航向。中国经济增速由一季度的-6.8%提高至二季度的3.2%，8月规模以上工业增加值累计增速、货物出口累计增速和社会消费品零售总额当月增速悉数转正。中国经济表现出强大修复能力和旺盛生机活力，必将乘势而上、迈向更高质量发展。

我们勇于担当，人类命运共同体理念更加深入人心。新冠疫情再次昭示，各国命运相连、休戚与共，习近平总书记提出构建人类卫生健康共同体，得到国际社会广泛响应。我们秉承“天下一家”理念，向32个国家派出34支医疗专家组，向150个国家和4个国际组织提供283批抗疫援助，并承诺新冠疫苗研发完成并投入使用后将作为全球公共产品，且优先向老挝等湄公河国家提供。170多个国家领导人和50多个国际组织负责人主动表态支持中国，77个国家和12个国际组织为中国提供抗疫援助。构建人类命运共同体理念展现出强大感召力，成为引领时代潮流和人类文明进步的鲜明旗帜。

姜再冬盛赞老挝发展成就后指出，世界潮流，浩浩荡荡，顺之者昌，逆之者亡。当前，世界百年未有之大变局加速演进，国际力量格局和治理体系深刻重塑。尽管个别国家出于国内政治私利和意识形态偏见，推行单边主义和保护主义，大搞强权政治和霸凌行径，但促和平、谋发展仍是人心所向，多极化、全球化还是大势所趋，逆时代潮流而动者必将被时代所抛弃。中老两国始终站在历史正确的一边，坚持本国人民衷心拥护的中国共产党和老挝人民革命党的领导，坚定地走本国人民选择的符合本国国情的社会主义道路，坚决维护世界正义力量主张的多边主义，不断实现人民对美好生活的向往，不断推进中老命运共同体建设，不断为充满不确定性的世界增加稳定性、注入正能量。

姜再冬全面介绍了中老关系取得的积极进展并表示，2021年，中国共产党将迎来建党100周年，老挝人民革命党将召开“十一大”，两国将共同庆祝建交60周年，中老铁路将正式建成通车。面向未来，我们愿同老方加强高层接触，推动“一带一路”倡议同“陆锁国变陆联国”战略对接；我们愿同老方深化治国理政经验交流，服务新时期各自国家发展；我们愿同老方扩大民生领域合作，给两国人民带来更多实实在在的利益；我们愿同老方密切多边协调配合，为推动构建人类命运共同体作出更大贡献。衷心祝愿中老两国繁荣昌盛、人民幸福，中老友谊世代相传、万古长青。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)