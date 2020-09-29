《全球数据安全倡议》彰显坦荡自信之中国

国际问题观察员 司马明

9月8日，国务委员兼外交部长王毅在“抓住数字机遇，共谋合作发展”国际研讨会高级别会议上提出《全球数据安全倡议》，就推进全球数据安全治理提出了中国方案。中国在加强和完善全球治理方面发挥了大国表率作用，倡议是中国为世界提供的一件崭新而又高质的公共产品。在大数据时代，中国拥抱多边主义，倡导“安全共享”，彰显“大国范”，而美国则推行单边主义，大搞“数据霸凌”，尽显“小家气”！

《全球数据安全倡议》兼顾安全发展，具有建设性。信息技术革命日新月异，全球数据海量聚合，数据传输打破国界，攸关各国安全和利益。中方呼吁各国秉持发展和安全并重的原则，平衡处理技术进步、经济发展与保护国家安全和社会公共利益的关系。在网络窃密和黑客攻击猖獗、而各国自行其是的今天，倡议更契合各方普遍关切与现实诉求，也为凝聚合力共同构建和平、安全、开放、合作、有序的网络空间开辟了一条通向数据安全治理共商共建共享的光明大道，为推进数据安全领域国际准则制定拿出了金点子、贡献了正能量。9月9日，菲律宾外长洛钦代表东盟表示，《全球数据安全倡议》反映了各国共同关切，东盟各国高度重视，愿同中方加强全球数字治理、网络安全合作。9月14日，巴基斯坦外交部专门发表声明表示，此倡议“意义重大，十分及时”。

《全球数据安全倡议》坚守公平正义，体现专业性。当前，中国已在信息技术、大数据、5G等领域走在世界前列，技术与经验的沉淀和累积使倡议充分体现专业精神与创新器宇。中方倡议出于公心，尊重客观现实和数字经济发展规律，以专业精神探讨专业问题，旨在与各国共商应对数据安全风险之策，共建数字治理之道，共享数据安全之果，自然受到国际社会普遍欢迎。美国等少数国家则把数据安全政治化，务实合作标签化，不讲专业，只讲利己，不讲公允，只讲霸权，甚至不惜破坏市场经济规则，违背国际关系准则，严重干扰和阻碍全球数字合作与发展。其兜售所谓“清洁网络”计划大肆鼓吹把中国企业和产品排除在外，实际是穿个马甲搞反华，自然应者寥寥。

《全球数据安全倡议》秉持多边主义，富于包容性。中方希望倡议能为制定数字安全国际规则提供一个蓝本，期待各国政府、国际组织及多利益攸关方共同参与，欢迎各国以双边或地区协议等形式支持倡议中的有关承诺。中方倡议致力于全球共画同心圆，这与美国搞“小圈子”、“小集团”形成了鲜明对比。正如习近平主席在联合国成立75周年纪念峰会上的讲话中指出，世界问题多得很、大得很，全球性挑战日益上升，应该也只能通过对话合作解决。国际上的事大家商量着办，同舟共济已经成为国际社会广泛共识。俄罗斯外长拉夫罗夫积极评价《全球数据安全倡议》，表示倡议有利于推进数据安全领域国际准则的制定，也有利于拓展俄中在国际信息安全领域的合作。

君子坦荡荡，小人长戚戚。《全球数据安全倡议》以开放包容姿态推动全球数据安全治理，充分彰显了中国的坦荡自信、担当有为，是中国对世界作出的郑重承诺。反观“清洁网络”计划的提出从一开始便心怀鬼胎，打着数据安全的旗号搞霸凌注定不得人心。待尘埃落定，并不清洁的“清洁网络”计划终将被扫进历史的垃圾堆。

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