新华社第比利斯9月28日电 热点问答：纳卡硝烟再起 和平路在何方

新华社记者李铭

27日凌晨，亚美尼亚与阿塞拜疆在纳卡地区爆发新一轮冲突，双方使用火炮、坦克等重武器越过实控线向对方开火，导致紧张局势升级。双方均指责对方违反停火协议。纳卡地区缘何冲突再起？局势将如何发展？未来和平之路该怎么走？

冲突情况如何

亚美尼亚国防部28日表示，目前双方交火现场的火力密度史无前例，亚方一侧不少村庄遭到炮击。亚国防部新闻发言人斯捷潘尼扬27日证实，在冲突中阿塞拜疆方面的2架武装直升机和3架无人机被击落。

阿塞拜疆国防部表示，亚美尼亚的12个防空导弹系统在战斗中被摧毁，阿方一架武装直升机被击落，机组人员幸存。截至28日，亚美尼亚方面的炮击造成阿方一侧塔塔尔村5人丧生、多人受伤。

纳卡方面的军事部门28日说，己方有至少59名士兵丧生、100多人受伤。

为应对严峻冲突形势，亚美尼亚27日宣布在全国实行戒严和军事总动员。同日，阿塞拜疆也宣布国家进入战时状态并在全国实行戒严。

冲突缘何再起

纳卡地区在苏联时期为阿塞拜疆的一个自治州，多数居民为亚美尼亚族人。1988年，纳卡要求并入亚美尼亚，导致该州阿塞拜疆族和亚美尼亚族爆发冲突。苏联解体后，阿塞拜疆和亚美尼亚为争夺纳卡爆发战争，亚美尼亚占领纳卡及其周围原属阿塞拜疆的部分领土。1994年，阿塞拜疆和亚美尼亚就全面停火达成协议，但两国一直因纳卡问题处于敌对状态。

1992年，欧洲安全与合作会议（欧安组织前身）成立由12国组成的明斯克小组，俄罗斯、美国和法国为共同主席国，以协调解决纳卡冲突。自此，有关纳卡问题的不同级别谈判在明斯克小组框架内陆续举行，但谈判至今未取得实质性进展。

多年来，亚美尼亚和阿塞拜疆在纳卡地区时有交火，双方经常有士兵和边民伤亡。两国政府围绕纳卡地区互相指责的口水战从没有停止过。

分析人士认为，纳卡地区新一轮冲突的爆发仍是以往双方在该地区军事对立状态的延续，新冠疫情严重影响了两国经济发展，助长了民族主义情绪，也助长了双方通过对外军事行动来转移国内矛盾的想法。

大国态度成关键

目前，针对紧张的纳卡局势，国际社会纷纷发声敦促双方立即停火，通过和平谈判解决分歧。

联合国秘书长古特雷斯27日发表声明，呼吁阿亚双方立即停止军事冲突，为当前紧张局势降温并立即通过谈判解决问题。俄罗斯总统普京在与亚美尼亚总理帕希尼扬的通话中敦促冲突双方不要采取让局势进一步升级的举动，应立即停止所有军事行动。美国总统特朗普27日也公开表示，将采取行动防止纳卡冲突升级。

分析人士认为，俄罗斯、美国、欧盟的态度和行动是决定此次纳卡冲突走向的重要因素。欧盟正致力于将阿塞拜疆里海天然气经“南部天然气走廊”输送至欧洲，以推动能源来源多样化战略，断然不希望该地区的稳定被破坏，影响其未来能源安全。

作为该地区影响力最大的国家，俄罗斯的态度至关重要。从自身战略利益出发，在白俄罗斯局势出现不稳定因素的当下，放任纳卡冲突走向失控绝对不符合俄战略利益，俄方接下来的斡旋行动可能成为决定此次冲突走向的关键因素。

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