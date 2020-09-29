美媒称特朗普“少纳税” 特朗普斥“假新闻”

美国媒体27日报道，美国总统唐纳德·特朗普在2016年和2017年都只缴纳750美元联邦收入税；此外，利用多种税收抵免政策手段，在2016年之前的15年里，特朗普有10年联邦收入税缴纳额度为零。

特朗普驳斥这一报道是“彻头彻尾的假新闻”，承诺将公开自己的纳税记录。

揭“虚伪”

《纽约时报》27日报道，过去20多年的退税数据显示，除去在苏格兰和爱尔兰等地的高尔夫球生意收入，特朗普2016年和2017年通过在菲律宾、印度和土耳其等地的海外经营活动收入7300万美元。他2017年在印度缴税14.54万美元，在菲律宾缴税近15.7万美元，但2016年和2017年都只在美国缴纳750美元联邦收入税。

报道说，特朗普借助多种方式达到减税目的，包括企业税收抵免优惠政策。

报道写道，这些数据暴露了特朗普“白手起家亿万富翁形象背后的虚伪”。

2016年竞选总统期间，特朗普多次公开承诺将在美国国家税务局结束相关审计后公开自己的纳税单。但他就任总统后不久，白宫高级顾问表示特朗普不会公开纳税单。特朗普这一做法打破美国过去几十年来的惯例，因而广受质疑。

美国国会众议院筹款委员会主席、民主党人理查德·尼尔先前尝试获得特朗普的纳税记录，没有成功。他说，《纽约时报》报道让这一委员会获得特朗普纳税单的努力变得愈发重要。

“看起来总统让税法朝有利于他（的方向运作），而且利用法律诉讼拖延或逃避拖欠的税款……”尼尔在一份声明中写道，“国税局相关审计项目免受干涉依然至关重要。”

添“燃料”

特朗普27日在白宫记者会上指认《纽约时报》报道是“假新闻”，坚称自己“纳了不少税”且会公开纳税记录。

“首先，我交了不少（联邦收入税）和州收入税，”他说，“这全都会公开。”

特朗普家族企业特朗普集团律师艾伦·加滕说，《纽约时报》报道“大部分内容看起来都不准确”。特朗普“向联邦政府缴纳了数以千万计美元个人税款，包括2015年宣布竞选总统以来的数以百万计美元”。

法新社报道，特朗普和竞争对手、民主党总统候选人乔·拜登定于29日在俄亥俄州克利夫兰市举行首场总统竞选辩论，《纽约时报》报道无疑将为辩论“添加燃料”。

总统选举辩论可让数以百万计选民比较两名总统候选人的政策和个性，因而被视作2020年美国总统选举尾声阶段的重要环节。（闫洁）（新华社专特稿）

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