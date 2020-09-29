北京自贸区高端产业片区、国际商务服务片区挂牌

据新华社北京9月28日电 （记者郭宇靖、罗鑫）28日，中国（北京）自由贸易试验区高端产业片区正式在京挂牌。

中国（北京）自由贸易试验区高端产业片区总面积39.49平方公里，包括北京大兴国际机场西侧可利用产业空间和北京经济技术开发区，将重点发展商务服务、国际金融、文化创意、生物技术和大健康等产业，建设科技成果转换承载地、战略性新兴产业集聚区和国际高端功能机构集聚区。

据介绍，高端产业片区大兴区域将依托北京大兴国际机场这一国家发展的新的动力源，充分发挥世界级航空枢纽机场的规模优势和区位优势，重点发展商务服务、国际金融等产业，深入探索建设高度开放的空港型自由贸易试验区。同时充分利用大兴生物医药、文创等特色产业基础，重点发展文化创意、生物技术和大健康等产业。

据新华社北京9月28日电（记者陈旭）记者从北京市朝阳区政府、通州区政府和顺义区政府举办的中国（北京）自由贸易试验区国际商务服务片区挂牌仪式上获悉，中国（北京）自由贸易试验区国际商务服务片区28日正式挂牌。

据悉，国际商务服务片区将重点发展数字贸易、文化贸易、商务会展、医疗健康、国际寄递物流、跨境金融等产业。总面积48.34平方公里，包括北京CBD、金盏国际合作服务区、城市副中心运河商务区和张家湾设计小镇周边可利用产业空间、首都国际机场周边可利用产业空间。

据了解，国际商务服务片区涵盖范围，均为北京市高端服务业的集聚发展区域，彼此之间的功能定位既各具特色、又互为补充，有利于提高产业之间的黏合度，推动优势产业链集群式发展。

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