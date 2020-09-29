人民网>>国际

阻挠歌手“登陆”，民进党太癫狂（日月谈）

张  盼

2020年09月29日07:58  来源：人民网－人民日报海外版
 

这两天，因为台湾歌手欧阳娜娜、张韶涵要来大陆参加央视国庆晚会，民进党当局如临大敌，扬言她们可能面临“法办”。不就是唱个歌吗？多大点事儿！绿营为何恼羞成怒？

从节目单上看，欧阳娜娜将在开场参与《我的祖国》合唱，她受访时透露自己“期待又激动，同时也挺兴奋”。张韶涵将参与抗疫歌曲《守护》合唱，要把“浓浓的爱，还有正能量传递给大家”，同时祝福祖国繁荣昌盛。

听闻台湾歌手大大方方地表达拳拳爱国情，民进党当局急眼了。陆委会跳出来罗织罪名，妄称大陆邀请台湾歌手参加晚会，旨在“宣传一国两制台湾方案”，“对台进行施压”，同时喝止台湾民众参与相关活动，以免“沦为对台统战样板工具”。陆委会称，将“密切关注”，“倘有涉及违反两岸条例相关规定，将依法查处”。

对于民进党当局上纲上线乱扣帽子，台湾网友纷纷表示看不下去了：“艺人表演有违法之虞？真是好笑”“连她们违反哪条法都还在想，就先恐吓”“明知于法无涉，制造恐怖效应”……

台湾行政机构负责人苏贞昌称，“有些人享受了我们的自由民主和健保资源，身为公众人物，还跑到对岸去唱不适当的歌”。健保实在是个烂梗，台湾艺人伊能静因在一场直播中直言“我是中国人”，便遭绿媒厉声威胁：以后“别来台湾用健保”。拿这个来吓唬人，真是让人笑话。

此前欧阳娜娜表示自己是中国人并为此感到骄傲，还有台湾男艺人公开表达“我们都是中国人”，无一例外遭到岛内绿营围攻。事实上，早在民进党首度执政的2007年，周杰伦因说起奥运会将在自己国家举办，便引来绿营宵小疯狂围剿，说他“叛国”“只爱中国，不爱台湾”。台湾女子组合S.H.E唱《中国话》就是“媚中卖台”，歌曲险遭封杀，演唱者和词作者均遭“猛烈攻击”。

周杰伦早就说过，“我是中国人，这事有什么好讨论的？我在台湾出生长大，我也是台湾人。”台湾和大陆同属一个中国，爱祖国、爱台湾，原本就不是选择题，完全可以和谐兼容。绿营偏用心险恶地屡屡挑拨生事、制造对立，见不得别人说大陆半句好话，更不容台湾民众认祖归宗。

民进党2016年再次上台以来，将“绿色恐怖”层层加码，动辄面目狰狞地以所谓“违法”指控搞威胁恫吓，企图用高压统治在台湾社会制造寒蝉效应。从拒不承认“九二共识”致使两岸官方协商机制中断，到竭力阻挠两岸民间正常交流，巧立名目、炮制恶法，民进党几欲疯魔。然而台湾网友一语道破天机：关得住人，管不住人心！

台媒最新民调显示，近六成民众认为当前两岸应“加强交流”，其中20—29岁的年轻人中有超过七成力主加强交流。即便是泛绿选民，也有四成多表示认同两岸交流，远高于主张“减少交流”的比例。

原因很简单，加强交流符合两岸同胞共同愿望和利益福祉，民进党当局逆民意和潮流而动，严重损害台湾民众切身利益。恐吓滥罚的恶劣行径不得人心，已经并将继续遭到两岸同胞的坚决反对。

民进党当局为遂行政治私利穷形尽相，只会愈发被看破手脚失尽人心。而那些承载两岸期许的歌声，却必将传唱不绝。

(责编：艾雯、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved