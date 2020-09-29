阻挠歌手“登陆”，民进党太癫狂（日月谈）

这两天，因为台湾歌手欧阳娜娜、张韶涵要来大陆参加央视国庆晚会，民进党当局如临大敌，扬言她们可能面临“法办”。不就是唱个歌吗？多大点事儿！绿营为何恼羞成怒？

从节目单上看，欧阳娜娜将在开场参与《我的祖国》合唱，她受访时透露自己“期待又激动，同时也挺兴奋”。张韶涵将参与抗疫歌曲《守护》合唱，要把“浓浓的爱，还有正能量传递给大家”，同时祝福祖国繁荣昌盛。

听闻台湾歌手大大方方地表达拳拳爱国情，民进党当局急眼了。陆委会跳出来罗织罪名，妄称大陆邀请台湾歌手参加晚会，旨在“宣传一国两制台湾方案”，“对台进行施压”，同时喝止台湾民众参与相关活动，以免“沦为对台统战样板工具”。陆委会称，将“密切关注”，“倘有涉及违反两岸条例相关规定，将依法查处”。

对于民进党当局上纲上线乱扣帽子，台湾网友纷纷表示看不下去了：“艺人表演有违法之虞？真是好笑”“连她们违反哪条法都还在想，就先恐吓”“明知于法无涉，制造恐怖效应”……

台湾行政机构负责人苏贞昌称，“有些人享受了我们的自由民主和健保资源，身为公众人物，还跑到对岸去唱不适当的歌”。健保实在是个烂梗，台湾艺人伊能静因在一场直播中直言“我是中国人”，便遭绿媒厉声威胁：以后“别来台湾用健保”。拿这个来吓唬人，真是让人笑话。

此前欧阳娜娜表示自己是中国人并为此感到骄傲，还有台湾男艺人公开表达“我们都是中国人”，无一例外遭到岛内绿营围攻。事实上，早在民进党首度执政的2007年，周杰伦因说起奥运会将在自己国家举办，便引来绿营宵小疯狂围剿，说他“叛国”“只爱中国，不爱台湾”。台湾女子组合S.H.E唱《中国话》就是“媚中卖台”，歌曲险遭封杀，演唱者和词作者均遭“猛烈攻击”。

周杰伦早就说过，“我是中国人，这事有什么好讨论的？我在台湾出生长大，我也是台湾人。”台湾和大陆同属一个中国，爱祖国、爱台湾，原本就不是选择题，完全可以和谐兼容。绿营偏用心险恶地屡屡挑拨生事、制造对立，见不得别人说大陆半句好话，更不容台湾民众认祖归宗。

民进党2016年再次上台以来，将“绿色恐怖”层层加码，动辄面目狰狞地以所谓“违法”指控搞威胁恫吓，企图用高压统治在台湾社会制造寒蝉效应。从拒不承认“九二共识”致使两岸官方协商机制中断，到竭力阻挠两岸民间正常交流，巧立名目、炮制恶法，民进党几欲疯魔。然而台湾网友一语道破天机：关得住人，管不住人心！

台媒最新民调显示，近六成民众认为当前两岸应“加强交流”，其中20—29岁的年轻人中有超过七成力主加强交流。即便是泛绿选民，也有四成多表示认同两岸交流，远高于主张“减少交流”的比例。

原因很简单，加强交流符合两岸同胞共同愿望和利益福祉，民进党当局逆民意和潮流而动，严重损害台湾民众切身利益。恐吓滥罚的恶劣行径不得人心，已经并将继续遭到两岸同胞的坚决反对。

民进党当局为遂行政治私利穷形尽相，只会愈发被看破手脚失尽人心。而那些承载两岸期许的歌声，却必将传唱不绝。

(责编：艾雯、燕勐)