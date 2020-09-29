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日本出租车送餐成永久业务

本报驻日本记者  刘军国

2020年09月29日05:39  来源：人民网－人民日报
 

　　日本国土交通省近日宣布，出租车企业可申请在10月份后继续开展食品、饮料等外卖配送业务。这意味着日本出租车配送外卖餐饮成为永久性业务，受到日本出租车企业的广泛欢迎。

　　受新冠肺炎疫情影响，日本政府4月宣布进入紧急状态，人们出行大幅减少。鉴于出租车企业收入急剧下降，而人们对外卖需求大增，日本国土交通省依照《道路运输法》特例，临时允许出租车企业可申请开展餐饮外卖配送业务。出租车企业纷纷提出申请，特例期限此前也被延长至9月底。日本国土交通省相关负责人在接受本报记者采访时表示，目前约有1700家出租车企业的5.4万辆出租车正在开展相关餐饮外卖配送服务，其中不少企业明确表示要继续下去。

　　此前，日本法律严格区分客运和货运业务。根据日本《道路运输法》，为保障乘客安全，出租车与大巴只能运送乘客，不能运输货物。从2017年9月起，在一些司机严重不足的乡村地区，日本政府允许企业同时开展货运与客运服务，但在城市仍严格分离客运与货运。

　　胜山汽车是日本北九州市的一家出租车公司，5月7日开始开展餐饮外卖配送服务。该公司与本地的餐饮企业合作，用出租车提供送餐上门服务，获取提成。据了解，胜山汽车的外卖费为两公里内800日元（1元人民币约合15.3日元），此后每两公里增加500日元。该公司已与当地30多家餐饮店合作，“生意好得超出想象”。

　　不过，也有业内人士指出，目前只允许出租车公司开展餐饮外卖配送业务不太合理，应将配送范围扩展至其他日用品。位于横滨市的三和交通希望开展24小时配送网购日用品的业务，曾向政府相关部门申请，但未获批准。日生基础研究所副主任研究员坊美生子表示，由于人口老龄化、司机人手不足，日本很多人面临出行难的问题，不再区分货运和客运业务的呼声一直存在，疫情促使日本政府和各界重新审视相关规定是否合理，并进行修改。

　　（本报东京电）


　　《 人民日报 》（ 2020年09月29日 18 版）
(责编：牛镛)
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