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拓宽销售渠道  加快数字化转型

各国中小企业努力应对挑战（记者观察）

本报记者  郑  彬  张  悦  李晓骁

2020年09月29日05:39  来源：人民网－人民日报
 

　　为了让消费者安心外出用餐，英国伦敦的一些餐厅设置了私人用餐仓，以保证社交距离。图为8月6日，人们在一家餐厅的私人用餐舱内就餐。
　　影像中国

　　5月13日，意大利政府颁布一项总额550亿欧元的“重启法令”，帮助该国企业、个人和社会应对新冠肺炎疫情冲击。根据这一法令，意大利政府将拿出256亿欧元用于为收入受到疫情影响的职工发放补贴，约50亿欧元用于资助中小企业。图为工人在意大利蒙特维东科拉多的一家帽子制造厂内工作。
　　新华社发

　　核心阅读

　　新冠肺炎疫情对世界各地中小企业造成严重冲击，多国政府机构纷纷出台针对性紧急救助计划，中小企业也积极通过拓宽销售渠道、加快数字化转型等手段，提高自身抗风险能力。  

　　

　　新冠肺炎疫情防控期间，各国经济受到不同程度的冲击，中小企业面临的挑战尤其严峻。国际贸易中心对132个国家中小企业的调查显示，2/3的微型和小型企业业务受疫情影响严重，1/5中小企业面临永久关闭风险。经合组织研究报告认为，旅游、零售、餐饮、建筑、交通运输等服务行业受疫情冲击最严重，行业内中小企业也最为集中。

　　由于中小企业在稳定增长、增加就业、促进创新、改善民生方面发挥着重要作用，多国政府和中小企业纷纷采取措施以应对挑战。

　　综合运用财金政策，解决流动性危机

　　卡洛斯·爱德华多在巴西里约热内卢从事导游工作多年，疫情的蔓延使他陷入失业的困境。最近，他和搭档一起创建了“巴西虚拟游”网站，为旅游爱好者提供实时讲解服务。今年4月，巴西政府宣布为旅游及相关行业提供50亿雷亚尔（1雷亚尔约合1.28元人民币）的特别信贷，其中80%用于中小微企业。受益于此，卡洛斯有能力采购设备、搭建网上平台，并计划将线上景观从里约拓展至全巴西。

　　面对疫情冲击，许多国家第一时间放松货币政策，为市场注入流动性，并针对资金储备不足的中小企业出台专门的财政金融支持政策，以保障企业生存和就业稳定。资金“及时雨”不仅维持了中小企业的生存，还在一定程度上为企业注入新的活力。

　　欧盟委员会联合欧洲投资基金释放了100亿欧元资金，用于扶持超过10万家处于危机中的中小企业。欧盟还在7月达成的1.85万亿欧元经济复苏计划中建立新政策工具，重点解决中小企业资金来源和偿付能力等问题。巴西政府提供了多批特别贷款，到今年年底向中小企业提供的信贷额将达到2000亿至3000亿雷亚尔。智利设立多个类别的基金和信贷计划，帮助无法通过银行获得流动资金的中小企业融资。

　　与此同时，许多国家通过减免税费、提供贷款担保乃至现金资助等，帮助企业解决流动性危机。欧洲中小企业联合会研究数据显示，疫情防控期间，欧盟27个成员国都采取了税收减免和贷款担保等措施。德国对员工规模在5人以下和10人以下的小微企业分别给予每月9000欧元和1.5万欧元现金支持，同时建立总额20亿欧元的初创企业基金，作为支持初创企业、新创立的技术公司等发展的风险投资基金。法国推出3000亿欧元的企业贷款担保政策，并向陷入困境的中小企业提供30亿欧元的准股权长期贷款。意大利推出70亿欧元的中小企业担保基金，减免中小企业债务30亿欧元。

　　拓展出口市场，提振有效需求

　　在多个配备视频会议系统的商谈间里，一些韩国出口企业正通过视频会议展示产品、洽谈业务——这是韩国视频出口洽谈会的现场。洽谈会由韩国贸易协会联合韩国中小企业振兴公团等机构举办，有52家海外进口企业和117家韩国出口企业参与。对参加洽谈会的企业，韩国贸易协会在宣传视频和产品名录制作、海外邮寄样品、现场翻译等方面提供支持。“线上视频洽谈会节省了时间和出差费用，是非常好的商业对接模式，能帮助企业在疫情防控期间扩大出口。”参加洽谈会的一家韩国出口企业负责人表示。

　　一段时间来，线下消费萎缩、跨境贸易受阻，中小企业面临市场需求不足的难题。提振出口，成为一些国家政府支持的重点。除了促成在线洽谈，韩国出口部门还积极拓展海外电商市场。韩国中小企业振兴公团与东南亚两家知名电商平台签署合作协议，支持该国中小企业品牌进军东南亚市场。随着中国经济率先复苏，中国市场被视为重要增长引擎。韩国全罗南道政府与韩国木浦大学启动大中华区综合出口扶持项目，通过开设直销商店，在社交媒体平台线上营销、带货直播等扩大在华销量。

　　为推进经济复苏，多国采取措施激活消费，扩大有效需求。英国7月宣布将餐饮、住宿和旅游业增值税从20%降至5%，持续到明年1月；8月推出外出就餐享5折活动，覆盖全国约13万家餐饮门店。6月到7月，韩国政府携手商家在全国各地举行大规模线上线下打折促销活动，并将其与旅游项目衔接。该国政府还为中小企业和工商业主提供促销经费，向民众发放线上优惠券。

　　为维持居民购买力，欧洲多国采取就业补贴政策。截至7月，德国、法国、英国、意大利和西班牙推出的就业补贴覆盖4500万个工作岗位，占劳动力总数1/3。法国9月初宣布总额1000亿欧元的经济刺激计划，其中1/4用于支持就业。不过，有经济学家指出，这可能会延迟就业市场改革，增加毫无获利能力的僵尸企业数量。

　　关注长期发展，数字化助力企业转型

　　MEEKS SHOES是一家拥有120年历史的英国老牌鞋类零售企业。疫情防控期间，利用政府贷款建设线上平台，打通线上线下渠道，该企业成功转型电商模式，营业额增加了200%。“数字化转型是我们这样的中小企业走出困境的救命稻草。”该企业第四代负责人约翰·爱德华表示。

　　当前，各国政府已开始将政策重心从应对短期危机转向关注企业长期发展。数字化成为中小企业转型的着力点。荷兰国际集团近期发布的报告显示，疫情防控期间，欧洲线上活动平均增加28%，其中在线社交、娱乐和教育分别增加39%、38%和31%。研究认为，疫情防控加速民众消费习惯的改变，并将成为一种长期趋势，企业应根据消费者需求进行数字化转型，以获得新的发展机遇。

　　韩国中小风险企业部推出“远程办公服务优惠券”项目，补贴中小企业因居家办公、视频会议等产生的费用，以此鼓励数字技术普及，提升企业竞争力。韩国一家企业的负责人表示，实行远程办公后，员工每天节省了近两小时的通勤时间，公司日常办公支出随之降低。远程办公还打破了招聘的地域限制，使公司更容易找到合适人才。

　　然而，中小企业实现数字化转型并非易事。欧委会评估显示，欧盟仅有17%的中小企业数字化建设取得了进展。欧洲企业政策专家卢克·亨德里克表示，当前欧洲中小企业在数字化转型中普遍面临人才短缺、资金不足、发展战略缺失等短板，因此政府提供政策支持非常关键。厄瓜多尔媒体也指出，中小微企业没有足够的时间、技术手段实现数字化，更没有足够资金雇用相关运营人员。

　　对此，欧盟通过开设数字培训课程，启动“数字志愿者”能力计划，扩大“数字创新中心”项目，帮助中小企业建立数据驱动的商业运营系统。欧盟还通过创建欧洲共同数据空间，帮助中小企业更加便捷和安全地获得共享数据。厄瓜多尔政府也为中小企业提供数字化培训，初步覆盖约1万家中小微企业，帮助企业建立数字化平台，实现远程办公、在线交易等。

　　（本报布鲁塞尔、首尔、里约热内卢电）


　　《 人民日报 》（ 2020年09月29日 18 版）
(责编：牛镛)
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