搭建中基友谊的桥梁（大使随笔）

地处南太平洋的岛国基里巴斯是世界上唯一跨越东西南北四个半球的国家，也是中国建交国“朋友圈”中的第180位新成员。2019年9月27日，中基在一个中国原则基础上恢复外交关系。一年来，中基关系保持强劲发展势头，各领域合作成果丰硕，给两国人民带来了实实在在的好处。

今年1月，应习近平主席邀请，基里巴斯总统马茂对中国进行了复交后的首次国事访问。两国元首就发展双边关系达成重要共识，为两国未来开展合作与交流规划了美好蓝图。马茂总统等基里巴斯政要多次重申坚持一个中国原则。基里巴斯民众感谢政府作出同中国复交的正确决定，支持加强同中方合作。时任基里巴斯环境土地和农业发展部部长特阿博在出席第三届中国—太平洋岛国经济发展合作论坛时说，“很高兴基里巴斯回到了中国同太平洋岛国合作的大家庭，要好好弥补失去的16年”。这代表了基里巴斯民众的心声。

在抗击新冠肺炎疫情过程中，中基两国同舟共济、守望相助。在中国抗疫的关键时刻，马茂总统代表基里巴斯政府和人民向中国政府和人民致以诚挚的慰问，表示基里巴斯坚定地与中国站在一起。基里巴斯在华留学生表示，钦佩中国政府所作努力，各项抗疫措施有序实施，在中国生活感到安全、舒适，共同为中国加油！中国政府也尽己所能为基方提供急需的防疫物资，毫无保留地分享抗疫经验。

一年来，中基双方在基础设施、经贸投资、农渔业、绿色能源、抗疫、旅游、民生、地方交流等领域广泛合作，积极互动，搭建起一座座中基友谊的桥梁。两国相关专家多次越洋连线，对接合作需求，共商合作计划。基里巴斯渔业和旅游业资源丰富，盛产各类海产品，同时拥有世界顶级的潜水区域。“基里巴斯20年发展规划”将渔业和旅游业列为两大支柱产业，重视开拓中国市场。自今年8月1日起，中国给予基里巴斯97%税目输华产品零关税待遇，涵盖渔业、椰子产业等，相信越来越多的中国企业将赴基考察、投资，助力其经济社会发展。

一年来，两国人文交流持续扩大，中基人民友谊不断加深。去年12月，基里巴斯全国运动会男女冠军足球队应邀到浙江访问交流，回国后在当地掀起“中国热”。基里巴斯赴华留学生在本国主流媒体开辟专栏，介绍中国文化、科技和经济发展，引起热议。在中国驻基里巴斯大使馆进学校、走社区、访外岛的过程中，当地民众唱起中文歌曲，用不同方式表达对中国的喜爱。他们通过参观中国文化展、学习中国厨艺等，全方位了解中国。基里巴斯人民对中国人民的友好感情，让我对推进两国合作、深化两国友谊充满信心。

中国正奋力实现决胜全面建成小康社会目标任务，基里巴斯政府在积极落实其20年发展规划，两国政府都在努力实现人民对美好生活的追求。我相信，在两国元首达成的重要共识指引下，中基各领域务实合作成果将更加丰硕，更好造福两国人民，谱写友好交往新篇章。

（作者为中国驻基里巴斯大使）

《 人民日报 》（ 2020年09月29日 17 版）

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