为迎接新中国成立71周年，中国驻巴西使领馆9月26日举办线上国庆招待会暨“天涯咫尺 命运与共”云端音乐会。巴西副总统莫朗等巴政府官员和各界友好人士通过多种方式向中国政府和人民表达诚挚祝贺。

音乐会由中巴两国音乐家联袂呈现，吸引了250多万人在线观看。中国中央音乐学院民族室内乐团演奏《欢庆序曲》拉开演出大幕，热情欢腾的乐曲高歌着新时代赋予人们的美好生活。巴西国家剧院交响乐团奉上弦乐四重奏《巴西水彩》，生动歌颂了巴西的自然风光和民族精神。两国音乐家还专门为线上音乐会编创了中西混合室内乐《飘香万里》，将巴西波萨诺瓦音乐代表作《伊帕内玛女孩》和中国经典民歌《茉莉花》巧妙融合，在音乐会上大获好评。

马累音乐学校“明日之潮”交响乐团演奏的《我的中国心》，令人心潮澎湃。马累是巴西里约热内卢市北部最大的贫民窟。中国国家电网巴西控股公司自2011年起开始资助马累音乐学校，累计帮助了6000名贫困学生。“明日之潮”乐团也成长为巴西有名的交响乐团，多次受邀在各地演出。曲毕，一位小乐手的父亲在音乐会上表达深深感激之情，“中资企业的资助让贫民窟的孩子接受到了正规教育，这支乐曲表达了两国人民之间的深情厚谊。”

中国驻巴西大使杨万明在致辞中表示，面对新冠肺炎疫情挑战，中巴两国始终守望相助、团结合作。中国政府和社会各界通过物资援助、协助采购、经验交流、合作研发疫苗等多种方式积极支持巴方抗疫。中方愿同巴方规划好疫情下和疫后两国各领域合作，更好造福两国人民，共谱新时代两国友好的精彩乐章。

（本报巴西利亚9月28日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月29日 03 版）

(责编：牛镛)