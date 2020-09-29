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欧中合作大有可为

范乐思

2020年09月29日05:32  来源：人民网－人民日报
 

　　过去数十年，许多国家受益于经济全球化并获得长远发展。国际贸易成为全球经济增长的重要驱动力，贸易总额占全球GDP的比重大幅提升。各国互通有无、优势互补，推动经济全球化不断发展，也为自身带来更多资源、更大市场和更低成本。面向未来，只有继续推进经济全球化进程，才能促进世界经济稳步增长，实现互利共赢。

　　改革开放以来，中国经济深度融入全球产业链、价值链体系，GDP年均增长约9.5%，以美元计外贸额年均增长14.5%，累计实际利用外资超过2万亿美元。2018年中国对外直接投资1430.4亿美元，是2002年的53倍。中国为世界经济发展作出重要贡献。

　　作为经济全球化的重要推动力量，中国和欧盟实现了互惠互利发展。欧中经贸关系是世界上规模最大、最具活力的经贸关系之一。欧盟是中国最大的贸易伙伴。2020年前7个月，中国首次成为欧盟最大贸易伙伴。欧中双方贸易和投资具有高度互补性，已成为推动双方经济发展和科技创新的重要引擎。

　　中国有效应对疫情，经济快速回升，第二季度GDP同比增长3.2%。欧盟内部正持续强化团结合作，努力走出疫情阴霾。加快经济复苏是欧盟和中国的共同目标，欧中经贸合作大有可为。

　　当前，我们面临诸多全球性挑战，需要改革和完善全球治理，加强全球公共卫生合作、推动世界经济发展、助力贫困人口脱贫、共同应对气候变化挑战等。欧中正在协商双边投资协定，可借此明确合作领域，共同引领和推动全球经济发展、经济治理。

　　欧中在金融、农业、医疗、教育和旅游等领域有巨大合作潜力，尤其是“绿色经济”有望成为双方合作的重要领域。欧中都在加大绿色经济投资力度，以实现气候变化巴黎协定目标。中国通过价格、税收、投资和金融等相关政策，大力推进绿色产业发展，还成立了生态环境领域第一只国家级投资基金——国家绿色发展基金。相信未来欧中将在先进清洁技术、绿色金融模式等方面发掘更多合作机遇，共同促进绿色经济发展。

　　（作者为波士顿咨询公司中国区董事总经理、全球合伙人，本报驻比利时记者牛瑞飞采访整理）


　　《 人民日报 》（ 2020年09月29日 03 版）
(责编：牛镛)
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