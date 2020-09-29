“人类历史上的一大壮举”（外媒看中国）

2020年是中国全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是脱贫攻坚决战决胜之年。

2016年3月发布的“十三五”规划纲要提出，到2020年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困。虽然新冠肺炎疫情带来新的挑战，但中国率先控制住疫情，全面推进复工复产，脱贫攻坚工作稳步推进。多家外国媒体高度关注中国“十三五”期间在脱贫攻坚、改善民生等方面取得的巨大成绩，看好中国发展前景，认为中国减贫经验为全球减贫事业贡献了智慧和力量。

“农民的生活越来越红火”

彭博新闻社网站日前报道了中国四川农民罗巴一家的故事。文章说，26岁的罗巴有两个孩子，过去住在山里，下雨天就要为老旧的房子提心吊胆。现在，全家搬进了崭新住宅区，丈夫到河北省工作，每天净赚150元。该社区容纳了来自38个彝族村落的6000多人。地方政府提供住房补贴，还为他们开展职业培训，破除陈旧陋习。报道说，自2016年以来，大约有1000万人安置到政府修建的住房中，这是中国到今年年底实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫承诺的一部分。官方数据显示，中国农村贫困人口从2015年的近5600万下降到2019年的551万。

埃及《民生报》刊发长文，报道了中国贵州遵义的脱贫工作。文章说，长期以来，受交通不便等因素制约，遵义脱贫攻坚任务很重。中共十八大召开后，遵义吹响了消除贫困的集结号。当地政府鼓励农民种植蔬菜、食用菌等，发展特色农业，全力做好产业扶贫、特色扶贫，“农民的生活越来越红火”。

西班牙埃菲社驻华记者最近走访了中国四川省凉山彝族自治州，发表了《中国的减贫奇迹》一文。文章说，搬迁安置区居民告诉记者，他们家里有了崭新的厨房和厕所，社区里有学校、医疗点和老年人活动中心，这在几年前都是难以想象的。村民介绍说，政府还采取改善基础设施、促进生态旅游等措施帮助他们脱贫。

“中国的经济发展与提升民众福祉紧密相连”

约旦《宪章报》撰文说，今年中国将实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫，这是关乎最基层广大农民切身利益的重大民生工程，格外引人瞩目。今年以来，虽然新冠肺炎疫情带来挑战，中国脱贫攻坚的步伐继续推进。到年底，中国将基本消除绝对贫困现象，这不但是中国自己取得的巨大成就，也是中国对人类、对国际社会作出的卓越贡献。

俄罗斯《俄罗斯报》近日发表文章《一个战胜贫困的国家》。文章援引俄罗斯驻华大使安德烈·杰尼索夫的评论说：“中国已成功使8亿多人摆脱贫困，这是一个了不起的数字。”文章分析说，这得益于中国政府长期坚持的改革开放政策。过去几十年，中国政府一直有计划、有组织、大规模地帮助贫困人群脱贫。

乌克兰《2000报》日前刊登评论员文章《中华人民共和国71年：在实现梦想之路上》。文章说，“中国的经济发展与提升民众福祉紧密相连”，对中国而言，2020年将是具有里程碑意义的一年，中国将实现脱贫目标，全面建成小康社会。在中国，国家帮助每个人实现自己的梦想，并将每个人的追求和谐地融为一体，汇聚成“中国梦”。

“榜样力量是惊人的”

欧盟观察网报道说，中国拥有伟大的文明，正在不断崛起。改革开放以来，中国经济增长速度尤其令人惊叹。中国不仅使8亿多人摆脱贫困，而且已经发展成为世界第二大经济体。

《俄罗斯报》文章称，中国消除贫困的经验正推广到其他国家。中国参与了多个帮助发展中国家减贫的项目，通过组织各种培训、在老挝和柬埔寨等发展中国家建设减贫示范合作技术援助项目等，在实践中交流减贫经验。文章引用俄罗斯汉学家尤里·塔夫罗夫斯基的话：“到2020年底，中国将宣布其在消除贫困方面取得的胜利。这将是世界上第一次，其他国家应该借鉴中国经验。”

危地马拉《时报》发表墨西哥普埃布拉功勋自治大学教授卡洛斯·菲格罗亚的评论文章《中国，正值消除贫困之年》。文章说，中国将在2020年率先实现脱贫，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程的减贫目标，并将全面建成小康社会，将是“人类历史上的一大壮举”。目前，世界经济受疫情影响严重，中国控制住疫情，经济实现企稳回升，“毫无疑问，中国的榜样力量是惊人的。”

马来西亚《星报》网站发表题为《中国承诺助力全球减贫》的文章。文章引用美国哥伦比亚大学可持续发展研究中心主任杰弗里·萨克斯的话说，“中国与贫困的斗争一直是人类历史上最杰出的斗争之一，并且对世界其他地区提供了借鉴。”

（本报北京、开罗、马德里、莫斯科、基辅、布鲁塞尔、墨西哥城、曼谷9月28日电 记者曲颂、王莉、黄培昭、姜波、殷新宇、谭武军、方莹馨、刘旭霞、丁子）

《 人民日报 》（ 2020年09月29日 03 版）

(责编：牛镛)