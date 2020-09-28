美方称中国在南沙群岛搞军事化 外交部回应

人民网北京9月28日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。

记者会实录如下：

总台央视记者：前天，王毅国务委员兼外长出席并主持减贫与南南合作高级别视频会议，中方如何评价此次会议成果？

汪文斌：当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，全球高达7000万至1亿人可能重陷极端贫困。国际减贫合作既是全球抗疫合作的重要组成部分，也是国际人权事业发展的优先方向。

上周，习近平主席在纪念联合国成立75周年系列高级别会议上宣布了一系列支持联合国、促进世界和平与发展的重大举措。中国和联合国有关机构共同举办减贫与南南合作高级别视频会议，就是贯彻落实习近平主席宣布的有关举措、进一步推动减贫与南南合作的具体体现。

中方在会上提出，各国要秉持“发展优先”理念，将2030年议程置于更加重要位置，全面、平衡、有力推进各项可持续发展目标的落实；聚焦减贫合作，用发展这把总钥匙打开消除贫困的大门；通过南南合作助力发展中国家群体性崛起，进一步提升发展中国家在国际事务中的代表性和发言权。各方高度评价中方立场主张，认为这再次体现了中国对多边主义的承诺，以及对联合国和南南合作的长期支持。

人类早已经结成休戚与共的命运共同体。只有最后一个国家战胜疫情，才是全球抗疫的最后胜利；只有最后一个国家摆脱贫困，才是国际减贫的最后胜利。中国将永远同广大发展中国家站在一起。我们将认真落实习近平主席宣布的一系列重大举措，为全球抗疫合作以及全球减贫和发展事业作出新的贡献。

彭博社记者：美国哥伦比亚特区联邦法院裁定，暂缓实施美政府关于TikTok的下载禁令。外交部对此有何评论？

汪文斌：我们注意到有关报道。中方一贯反对美国泛化国家安全概念、滥用国家力量，无理打压别国企业的霸凌行径。我们希望美方切实尊重市场经济和公平竞争原则，遵守国际经贸规则，为各国企业在美投资经营提供公平、公正、开放、非歧视的营商环境。

法新社记者：据报道，美国商务部要求美芯片公司在向中芯国际供货之前必须申请许可，称向中芯国际出口有可能被用于军事用途，带来不可接受的风险。中方对此有何评论？

汪文斌：你可能注意到中芯国际已对此作出回应。作为原则，中方坚决反对美国政府泛化国家安全概念，违反市场经济和公平竞争原则，违背国际经贸规则，滥用出口管制等限制措施无理打压中国企业，破坏正常的国际经贸秩序。中方将继续采取必要举措维护中国企业的正当权益。

《中国日报》记者：富时罗素公司25日宣布将中国国债纳入富时世界国债指数（WGBI），这是继彭博和摩根大通将中国国债纳入其主要指数后，第三家全球债券指数投资商明确将中国国债纳入其时间表。外交部对此有何评论？

汪文斌：你提到的是一个比较专业的问题。中国人民银行有关部门负责人已就此作出了回应。

我想强调的是，过去40多年来，中国坚持深化改革、扩大开放。我们的步伐从来没有停歇，改革开放这一基本国策没有也不会改变。即使面临新冠肺炎疫情、世界经济深度衰退等严峻挑战，我们仍然持续不断地推出有分量的改革开放新举措。例如，《外商投资法》已经于今年1月1日正式实施，进一步增强了外资企业在华发展的预期和信心。今年6月，中国颁布了2020年版外商投资准入负面清单和自贸区负面清单，可能你也注意到了，清单越来越短。本月初，习近平主席在中国国际服务贸易交易会上郑重宣布，中国将建立健全跨境服务贸易负面清单管理制度，推进服务贸易创新发展试点开放平台建设，继续放宽服务业市场准入，主动扩大优质服务进口。

此次中国国债被纳入富时世界国债指数，体现了中国债券市场和金融市场对外开放持续扩大的积极成果，反映的是国际投资者对中国推进资本市场改革开放成效的信心，以及对中国经济长期健康发展和投资营商环境持续改善优化的信心。

中国经济已经深度融入世界经济。无论外部环境如何变化，改革开放这条路我们都将坚定不移地走下去。

路透社记者：亚美尼亚和阿塞拜疆在“纳卡”地区发生冲突，造成至少16名军人和一些平民死亡，引发对南高加索地区稳定的担忧。这一地区是石油和天然气管道的主要通道。中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到有关报道。维护地区和平稳定符合包括亚美尼亚和阿塞拜疆在内的各方利益。希望有关方保持冷静和克制，采取措施避免局势进一步升级，通过政治对话化解矛盾分歧。

《北京青年报》记者：近日，澳大利亚有关刊物发文，揭露澳安全情报机构与澳反华学者汉密尔顿、反华议员海斯蒂等人，联手炮制“中国对澳大利亚进行渗透和间谍活动”的骗局，共同策划反华“宣传战”，损害中澳关系。请问中方对此有何评论？

汪文斌：澳方一些反华机构和人员已经不是第一次被有关媒体起底了。这些反华机构和人员背后的“操盘手”和惯用的手法，也早已不是秘密。这些人士热衷于炮制耸人听闻的“中国渗透论”谎言，对正常的中澳人员往来与务实合作，以及在澳华侨华人正常活动进行污名化、妖魔化，为的是挑动意识形态对立，毒化中澳双边关系氛围，绑架澳政府决策和民意，最终要达到的是其一己私利和不可告人的政治目的。这种卑劣伎俩蒙骗不了澳大利亚人民和国际社会，也绝不会得逞。

我想告诉大家的是，中国曾经遭受列强欺凌和干涉，我们深知独立自主的宝贵。中方坚持己所不欲、勿施于人，奉行独立自主的和平外交政策，从来不会、也没有必要对其他国家搞什么“干涉”、“渗透”。我们再次敦促澳方一些人摒弃冷战思维和意识形态偏见，多考虑一些澳大利亚人民的切身利益而不是一己政治私利，停止对中国抹黑污蔑，多做有利于中澳互信与合作的事。我们希望澳大利亚各界人士及国际各方能够明辨是非，不要受到一小部分极端反华分子反华“宣传战”的蛊惑和裹挟，客观理性看待中澳关系。

日本共同社记者：据报道，王毅国务委员兼外长10月将访问日本并同日本首相菅义伟举行会晤。你能否证实？

汪文斌：中方重视中日高层互动，这对引领两国关系改善发展具有重要意义。我们愿同日本新政府一道，共同推动中日关系持续取得新的进展。关于你提到的有关问题，我没有可以提供的信息。

深圳卫视记者：今天是中国和古巴建交60周年纪念日。中方如何评价过去60年的中古关系？对新时期中古关系发展有何期待？

汪文斌：60年前的今天，中国和古巴正式建立外交关系，古巴成为西半球第一个同新中国建交的国家。中古建交不仅谱写了两国关系的新篇章，也开启了中国同拉美和加勒比地区关系的新纪元。60年来，中古政治互信日益增强，各领域务实合作成果丰硕，在国际事务中保持密切协作，成为国与国关系的典范，为推动构建人类命运共同体作出积极贡献。新冠肺炎疫情暴发以来，中古两国领导人通过信函和通话的方式表达相互坚定支持，两国在抗疫过程中同舟共济、守望相助，树立了不同国家共同应对全球性危机的榜样。

今天，中共中央总书记、国家主席习近平分别同古巴共产党中央委员会第一书记劳尔·卡斯特罗、古巴国家主席迪亚斯-卡内尔互致贺电，热烈庆祝两国建交60周年。习近平主席表示，建交60年来，中古关系经受住了国际风云变幻的考验，历久弥坚；愿以两国建交60周年为契机，推动中古做永远的好朋友、好同志、好兄弟。国务院总理李克强也同古巴总理马雷罗互致贺电，表达了深化两国友好合作关系的良好愿望。

展望未来，中方将倍加珍惜来之不易的中古友谊，愿与古方一道，共同致力于把它继承好、发展好，在新的历史起点上不断深化政治互信，拓展两国合作广度和深度，推动中古特殊友好关系在各领域不断结出新的硕果。我们坚信，中古关系必将迎来更加美好的未来！

《环球时报》记者：25日，美国国务院网站发布《中国破坏环境》事实清单，就温室气体排放、海洋垃圾、非法捕鱼、贩运野生动物等问题指责中方。中方对此有何评论？

汪文斌：这是美国出于政治目的上演的又一出反华闹剧。美方发布的所谓“事实清单”，实际上是一份谎言清单。

谎言在铁的事实面前一戳即破。中国应对气候变化成就有目共睹。截至2019年底，中国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年降低48.1%，非化石能源占比达15.3%，超额完成了2020年气候行动目标。2000年以来，全球新增绿化面积的1/4来自中国，目前中国新能源汽车保有量占全球一半以上。在9月22日第75届联大一般性辩论中，习近平主席宣布中国将提高“国家自主贡献”力度，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取于2060年前实现碳中和；中国累计已经淘汰消耗臭氧层物质超过28万吨，占发展中国家淘汰总量半数以上；中国已有74个城市实施了《环境空气质量标准》，天蓝不蓝，大家都看得见；中国早已淘汰手工和小规模采金的生产工艺，到今年底还将淘汰汞公约限控的主要添汞产品的生产和进出口；中国是全球对野生动物保护立法、执法最为严格的国家之一；中国为增加全球森林资源、可持续林产品和贸易的发展作出重要贡献；中国将在2020年底基本实现固体废物零进口，全国城市垃圾无害化处理率接近99%，沿海城市已全部建立垃圾分类和“海上环卫”机制；“一带一路”建设的底色本就是绿色，我们和有关国家及国际组织共同发起了“一带一路”绿色发展国际联盟，发布“一带一路”绿色投资原则；中国海洋垃圾在国际上属于中低水平，处于较好可控状态；中国实行了世界上最严格的远洋渔船船位监测制度，“零容忍”打击违法违规行为，积极会同国际社会打击“非法、未报告和不受管制”捕鱼活动；中方宣布将与湄公河国家分享澜沧江全年水文信息，澜湄六国同意建设信息共享平台，加强联合研究，携手应对挑战。

面对中方一系列实实在在的环保举措，美方却在不停地抹黑、攻击中国，但美方自己又做得怎么样呢？我们应该问问美国，为什么美国不批准《京都议定书》、退出《巴黎协定》？美国什么时候能够承诺碳中和？美人均排放是全球平均水平的3倍、中国的2倍还要多，曾经高达中国近5倍，累积排放量约是中国的3倍，美国是否应该给受气候变化严重负面影响的发展中国家人民，特别是小岛屿国家人民一个交代？美国在全球环境基金的巨额欠款以及欠荒漠化公约、气候变化公约的应缴会费什么时候能够还？美国常年将大量垃圾出口到发展中国家，是不是应该有个说法？这些方面美国都欠国际社会一个交代。

谁在行动，谁在空谈；谁在做贡献，谁在搅局，世界人民心里都有一本账。事实证明，美国才是国际环境合作的最大破坏者，美国才是全球环境的最大威胁。我们奉劝美方停止政治操弄和恶意诽谤，为保护全球环境多做实事，少添麻烦。

韩联社记者：据报道，中韩正就王毅国务委员兼外长访问韩国事宜进行协商。请问你能否证实？

汪文斌：中韩政治外交等渠道的交往沟通很密切。双方如商定团组交流互访方面的具体安排，我们会及时发布消息。

法新社记者：自从新冠肺炎疫情暴发以来，全球已有超过一百万人死亡。中方对病毒溯源问题有何看法？

汪文斌：面对新冠肺炎疫情这一严峻的全球性挑战，国际社会应当团结协作，共同抗击疫情。要支持世卫组织发挥关键领导作用，支持各国协调一致挽救生命，抗击疫情。在这样一个重要时刻，任何借病毒搞污名化、把疫情政治化、对别国“甩锅”推责的行径都是极不负责任的。

新冠肺炎疫情发生以来，中国同世卫组织开展了密切合作，也尽己所能为国际社会抗击疫情提供了大力支持和帮助。今年7月11日至8月2日，世卫组织专家来华开展新冠病毒溯源科研合作预备性磋商，双方根据第73届世界卫生大会决议精神，研究制定了全球新冠病毒溯源科学合作计划的中国部分。近日，习近平主席在第75届联合国大会一般性辩论上的讲话中也重申，中国将积极参与病毒溯源和传播途径全球科学研究。中国将同世卫组织就此保持密切沟通协调，推进双方合作，为全球病毒溯源和抗疫合作作出贡献。

我还想指出，溯源作为一个科学问题，是一个持续发展的过程，可能涉及多国多地。希望各国都能像中国一样采取积极态度，同世卫组织开展协调合作。

新华社记者：据报道，马里过渡总统巴·恩多近日宣誓就职，马里进入政治过渡期。中方对此有何评论？

汪文斌：马里过渡总统巴·恩多宣誓就职是马里过渡进程的重要一步。中方历来尊重马方自主选择国家发展道路，希望马有关各方继续共同努力，平稳推进过渡进程，早日实现国家的稳定与发展。作为马里的好朋友，中方愿继续同国际社会一道，为马里的稳定和发展作出努力。

总台央广记者：25日，习近平主席同安哥拉总统洛伦索通电话。双方是否讨论暂缓国家债务偿付或免除安哥拉债务等相关问题？

汪文斌：9月25日，习近平主席同安哥拉总统洛伦索通电话，两位领导人就深化两国关系进行了全面深入的交流并达成广泛共识。有关情况中方已经发布了消息稿。

安哥拉是中国在非洲的重要合作伙伴，长期以来双方在投融资领域进行了富有成效的互利合作。当前，安方在债务方面遇到较大压力，中方想方设法帮助安方渡过难关。据我所知，中方有关金融机构一直同安方就缓解债务压力保持密切沟通，有关商谈已取得重要进展。中国进出口银行为安方向国际货币基金组织申请紧急财政援助提供了必要支持，发挥了积极作用，并愿与安方共同努力，尽快在二十国集团缓债倡议框架内就缓债安排达成一致。中国其他非官方债权人也同安方积极协商，目前已就债务重组方案基本达成一致，有望于近期同安方签署有关协议。

自从二十国集团达成缓债共识以来，中方一直积极全面落实二十国集团缓债倡议。中方愿同国际社会一道，对包括非洲国家在内的疫情特别重、压力特别大的国家提供更多支持。

《北京日报》记者：据报道，25日，美总统军控事务特使比林斯利称，过去33年来，中国一直自由发展各种中程弹道导弹和巡航导弹。美将帮助韩国应对邻国导弹威胁，但发展和部署何种国防能力由韩决定。中方对此有何评论？

汪文斌：中国始终不渝走和平发展道路，坚定奉行防御性国防政策，一贯在相互尊重的基础上与各国发展睦邻友好合作关系。中国发展国防力量完全是为了维护国家主权、安全和发展利益，维护国际和地区和平，无意也不会对任何国家构成威胁。美方对中国的指责没有道理。中方对此坚决反对。

作为全球唯一超级大国，美国2019财年军费预算高达7160亿美元，是排名其后的9个国家军费开支的总和。尽管如此，美国仍在大肆发展军力，在全球范围推进包括导弹、反导系统在内的前沿军事部署，建立了400多个海外军事基地，并到处耀武扬威、制造混乱，严重破坏地区和国际和平与安全，成为当前世界和平与安全面临的最大威胁。

美方不断渲染所谓“中国威胁论”，抹黑中国国防建设和武器装备发展，实质是为美国自身增加军费和扩张军力、挑拨其他国家同中国关系、拉紧美同盟关系等寻找借口。我们敦促美方摈弃冷战思维和零和博弈的旧观念，客观理性看待中国国防建设和军力发展，停止在中国周边煽风点火、寻衅滋事，以实际行动维护亚太地区和平与安全。

总台国广记者：美国国务院昨天发表声明称，中国违背无意在南沙群岛搞“军事化”的承诺。中方对此有何评论？

汪文斌：南沙群岛是中国领土。中国在自己领土上开展建设活动，主要是为南海各类民事需求服务，更好地向本地区和国际社会提供更多公共产品和服务，履行中国承担的国际责任和义务。同时，中国在南沙有关岛礁部署必要的国土防御设施，是行使国际法赋予的自保权和自卫权，是中国主权范围内的事，合情合理合法，与军事化无关，这与各国在本国领土上布防本质上没有任何不同。

美国频频拿“军事化”说事，实际上是为其加强在南海军事部署和活动、维护其海上霸权制造借口。我们看到，美国军舰战机常年在南海开展频繁密集活动，大搞各类军事演习和抵近侦察，蓄意加剧南海紧张局势，耀武扬威。美国才是南海“军事化”的最大推手。

一段时期以来，美国极力利用南海问题挑拨离间本地区国家关系。美国内一些狂热分子还叫嚣在南海发起对华军事打击。事实证明，美国已成为南海和平稳定的最大威胁，国际社会和地区国家必须高度警惕，坚决反对美国一些战争贩子搞乱南海、搞乱东亚的险恶图谋。中国有决心、有能力坚定维护国家主权和领土安全，并将继续坚定地同地区国家一道，共同维护南海和平稳定。我们正告美方一些人，不要无端攻击指责中国，不要轻举妄动。

(责编：刘洁妍、杨牧)