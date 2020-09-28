原标题：中国政府抗疫医疗专家组抵达莱索托

新华社约翰内斯堡9月28日电（记者荆晶）马塞卢消息：应莱索托政府邀请，中国政府抗疫医疗专家组一行10人于27日乘包机抵达莱索托首都马塞卢，开始对莱索托开展为期10天的抗击新冠疫情援助工作。

中国驻莱索托大使雷克中以及莱索托首相马乔罗、卫生大臣马凯莱波等到机场迎接。雷克中和马凯莱波代表两国政府签署中方援莱抗疫物资交接证书。

雷克中在致辞时表示，面对疫情，中莱两国始终相互支持、守望相助。在中国抗击疫情关键时刻，莱索托政府和人民向中方表达了诚挚慰问和坚定支持。中方也为莱索托抗击疫情提供了力所能及的支持和帮助，已向莱方捐赠多批抗疫物资。相信中国专家组的到来将助力莱索托早日战胜疫情。中方将继续积极支持包括莱索托在内非洲各国的抗疫行动，共同构建中非卫生健康共同体。

马乔罗代表莱索托政府和人民热烈欢迎专家组的到来，对中国政府派遣专家组赴莱支持抗疫表示诚挚谢意。他说，中国专家组的到来将有效帮助莱索托提高抗疫水平，相信在中方帮助下，莱索托一定能早日战胜疫情。

马凯莱波表示，中国专家组的到来有助于进一步提升当地医疗机构抗疫能力和医护人员技能，莱方将用好、用足中方援助的抗疫物资。

中国政府抗疫医疗专家组由国家卫生健康委员会组建，湖北省卫健委选派。在莱索托期间，专家组将考察当地新冠肺炎定点医院，对社区防控人员及医务人员开展培训，并与当地医疗卫生机构分享中方抗疫经验。

(责编：刘洁妍、杨牧)