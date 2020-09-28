原标题：“脱欧”谈判分歧重重 英国经济前景堪忧

新华社北京9月28日电 《经济参考报》28日发表王婧撰写的报道《脱欧谈判分歧重重疫情下英国经济前景堪忧》。文章摘要如下：

英国与欧盟即将就双方贸易关系举行新一轮谈判。分析指出，目前英欧双方主要分歧难消，“无协议脱欧”风险仍然很高，加之欧洲第二波新冠疫情正在发生，英国经济前景面临巨大不确定性。

多重分歧难消

欧盟负责英国“脱欧”事务的首席谈判代表米歇尔·巴尼耶本月在第八轮与英国的贸易谈判结束后表示，面对英国在多个领域的要求，欧盟都表现出了灵活性。然而，英国并未以互惠方式对待欧盟基本原则和利益。涉及欧盟重大利益的领域仍然存在重大分歧。欧盟表示将为迎接今年底英国“无协议脱欧”加紧做好准备。

英欧双方谈判局势近期进一步恶化。英国首相鲍里斯·约翰逊本月早些时候说，打算推翻1月份英国在退出欧盟时签署的“脱欧”协议部分条款，并称需要一部新法律来保护英国国内的自由贸易。

欧盟要求英国尽快取消这项破坏“脱欧”协议的计划，但遭到英方拒绝。欧盟委员会表示，正在为英国“脱欧”草草收场做准备，如果伦敦方面继续推进拟议中的立法，那将“极其严重地违反”此前达成的“脱欧”协议。

“无协议脱欧”或造成严重损失

约翰逊此前曾表示，要在10月15日之前与欧盟就“脱欧”后关系达成一致，否则将选择“无协议脱欧”。他认为，英国即便直接脱离欧盟，也能繁荣发展，尤其是通过与全球各国磋商新的贸易协议。

但有分析指出，无协议退出仍可能导致边界活动混乱，引发严重的经济后果。这种情况在英国国内以及在国际上都将产生深远影响。

英国负责“脱欧”贸易关系谈判的大臣迈克尔·戈夫此前表示，如果英欧今年之内未达成协议，明年起在英吉利海峡边的港口会有多达7000辆卡车排起长队，等待过关，它们进入对岸法国的时间可能因此延迟2天，影响英欧双方进出口重要物资。

英国一家机构近期发表的一份研究报告显示，从长期来看，“无协议脱欧”对英国经济造成的损失将是新冠疫情大流行所造成损失的三倍。该机构预测，相较于目前水平，“无协议脱欧”在15年内对英国国内生产总值的影响为5.7%，而疫情的影响为2.1%。

经济前景不确定性大

欧洲正出现的第二波疫情可能进一步损及经济。欧盟上周升高了对疫情的警报，称多个成员国目前的情况比春季的疫情高峰更加严重。欧盟呼吁成员国“立即”加强管控措施，以应对疫情反弹。

英国国内的形势也十分严峻。约翰逊22日宣布一系列新的防疫措施，包括要求酒吧和餐馆提前关门，建议人们居家办公等。投资者担忧新的限制措施可能令英国经济增长急剧放缓。

德国调研公司捷孚凯集团近日发布调查结果显示，英国消费者信心9月升至3月疫情触发“封城”以来最高，但仍远不及疫情前水平。而路透社指出，英国政府22日宣布收紧防疫措施，捷孚凯调查早于这一时间结束。路透社采访的多名经济师分析认为，本月英国消费者信心指数环比没有变化。

路透社报道，尽管4月以来英国消费者支出反弹，当前零售总额甚至高于疫情前，但是不少经济学家预期英国失业率仍将继续上升，对经济前景预测保持谨慎。

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