第六届中韩人文学论坛举行

北京主会场主席台。 《中国社会科学报》记者张哲 摄

人民网北京9月28日电（王南） 第六届中韩人文学论坛9月25—26日以线下线上方式举行。本届论坛是中韩人文交流领域在疫情发生后举办的首个重要研讨会。论坛主会场分别设在北京和首尔，来自中韩两国的专家学者等共计100余人参加了论坛。

中国社会科学院副院长高翔在致辞时表示，中韩地缘相近，人缘相亲，两国文化交往源远流长。中韩建交28年来，两国政治互信不断加深，经贸合作日益深化，各领域交流成果丰硕，给两国人民带来了实实在在的利益。今年以来，新冠肺炎疫情给各国人民生命健康带来前所未有的威胁。在中国抗疫面临物资紧缺的时候，韩国政府和社会各界纷纷向武汉等地捐资捐物，给予中方宝贵帮助和支持。在韩国疫情严峻时刻，中国人民感同身受，同样伸出援手。患难见真情，中韩两国为合作抗疫树立了典范，为国际社会战胜疫情增添了信心与动力。

高翔指出，“中韩人文学论坛”于2015年创立，轮流在两国举办，已成为两国人文交流领域国家级重要平台。五年来，以论坛为桥梁，双方学术界就传统与现代、传承与创新、交流与互鉴等主题展开对话和交流，为增进双方了解与互信、促进中韩友谊不断加深、推动两国友好关系向前发展发挥着独特作用。

高翔认为，本届论坛以“人文价值的再发现及新诠释”为主题，具有重要的现实意义和价值。面对新冠疫情，中韩两国彼此支持、紧密合作，正是以仁爱、集体主义为特征的东亚传统文化精神的生动体现。面对当今世界百年未有之大变局，两国学者通过开展深入的学术对话，实现人文学文化价值的再发现、新诠释，必将为两国发展、地区合作，乃至世界和谐与繁荣注入人文智慧与活力。

开幕式结束后，论坛主办方在首尔主会场举办了文化公演，节目是伽倻琴与玄琴二重奏。中韩与会专家学者分别通过连线方式和现场观摩。

据了解，本届论坛主办方为韩国教育部、韩国研究财团、中国社会科学院。论坛承办方为中国社会科学院国际合作局、中国社会科学院语言研究所、中国社会科学院文学研究所、中国社会科学院古代历史研究所、中国社会科学院哲学研究所。论坛主题为“人文价值的再发现及新诠释”。论坛还设有共同研讨和四个平行分论坛。共同研讨阶段的主题为“后新冠时代的人文学作用”，分论坛内容涉及文学、历史、哲学和语言教育文化等。

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