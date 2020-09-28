英雄归故里，浩气存天地。9月27日，两架护航战机低空拉烟通场，从韩国仁川国际机场起飞的中国专机平稳降落在沈阳桃仙国际机场，第七批117位在韩中国人民志愿军烈士遗骸回到祖国。

专机缓缓穿过水门，这是迎接归国英烈的崇高礼遇。117名礼兵将五星红旗轻轻覆盖于棺椁之上，双手将志愿军烈士棺椁捧于胸前。12时25分，迎接仪式在沈阳桃仙国际机场正式开始。

5位90岁上下的志愿军老战士见证了今天的仪式，军功章在他们胸前熠熠生辉。当搭载第七批共117位在韩中国人民志愿军烈士遗骸及遗物的车队经过时，老战士们颤抖着起立，致以军礼，迎接阔别70年的战友回家。“异国他乡七十载。如今终于回到祖国大地，回到人民的怀抱。”志愿军老兵热泪纵横。

这117位烈士遗骸将于28日安葬在沈阳抗美援朝烈士陵园。在沈阳抗美援朝烈士陵园外，百余名沈阳市民自发集结成队，早早便等在路边，送烈士最后一程。人群中，一位老人手拿一张老照片。老人姓郑，老照片上是他的外公、母亲、兄弟姐妹四人，“照片上没有我的父亲，他没有看到这张照片就壮烈牺牲了。”

当护送志愿军遗骸的车队行至烈士陵园时，人们肃立行注目礼，有人默默擦拭眼泪。一位市民深情地说：“先烈们用生命换来今天的和平，我们应该倍加珍惜，奋发图强！迎接英烈回家，致敬英雄！”

今年是中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年。2014年以来，累计有716位在韩志愿军烈士遗骸回到祖国。

《 人民日报 》（ 2020年09月28日 04 版）

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