马里前外长被任命为过渡总理

新华社达喀尔9月27日电（记者邢建桥）巴马科消息：马里过渡总统巴·恩多27日签署总统令，任命前外交和国际合作部长莫克塔·瓦内为马里过渡总理。

根据马里全国政治磋商会议9月12日通过的《过渡宪章》，瓦内在被任命为过渡总理后，将负责组建一个最多25名成员组成的过渡政府。

瓦内生于1955年，1995年至2002年任马里常驻联合国代表，2004年至2011年任马里外交和国际合作部长。

恩多和副总统、全国人民救赎委员会主席阿西米·戈伊塔本月25日宣誓就职，正式开启18个月的马里政治过渡期。西非国家经济共同体（西共体）委员会主席布鲁随后表示，西共体是否取消针对马里的制裁，将取决于平民总理的任命。

9月15日，西共体各成员国代表在加纳首都阿克拉就马里局势举行会议，要求马里哗变军人任命平民担任过渡总统和过渡总理；马里过渡副总统在任何情况下都不可以取代过渡总统；由哗变军人成立的全国人民救赎委员会在平民过渡政府成立后立刻解散。西共体表示，针对马里的所有制裁将在过渡总统和过渡总理被任命后立即取消。

8月18日，马里发生军人哗变，总统凯塔和一批政府官员被扣押，凯塔随后宣布辞去一切职务，解散马里国民议会和政府。西共体同日发表公报，表示将取消马里的成员国身份、关闭其成员国与马里的边境、冻结成员国与马里的一切资金往来。

(责编：高歌、燕勐)