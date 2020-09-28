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联合国秘书长对纳卡地区冲突表示极度关切

2020年09月28日08:25  来源：新华网
 

新华社联合国9月27日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯27日对亚美尼亚和阿塞拜疆在纳卡地区爆发新一轮冲突表示极度关切，呼吁双方立即停止战斗。

联合国秘书长发言人迪雅里克当天发表声明说，古特雷斯对纳卡地区接触线一带再度发生敌对行动表示极度关切，谴责使用武力的行为，并对由此造成的生命损失和平民伤亡表示遗憾。

声明说，古特雷斯强烈呼吁冲突双方立即停止战斗，缓和紧张局势，立即恢复有意义的谈判。为此，他将与阿塞拜疆总统阿利耶夫和亚美尼亚总理帕希尼扬通话。

声明说，古特雷斯重申充分支持欧洲安全与合作组织（欧安组织）明斯克小组共同主席国发挥重要作用的立场，敦促各方密切合作，在不设先决条件的情况下紧急恢复对话。

亚美尼亚和阿塞拜疆27日在纳卡地区爆发新一轮冲突，双方均指责对方违反停火协议，率先发动军事进攻。

纳卡地区位于阿塞拜疆西南部，居民多为亚美尼亚族人。苏联解体后，阿塞拜疆和亚美尼亚为争夺纳卡爆发战争，亚美尼亚占领纳卡及其周围原属阿塞拜疆的部分领土。1992年，在俄罗斯倡议下，欧洲安全与合作会议（欧安组织前身）成立由12国组成的明斯克小组，俄美法三国为共同主席国。自此，有关纳卡问题不同级别谈判在明斯克小组框架内陆续举行，但未取得实质性进展。1994年，阿塞拜疆和亚美尼亚就全面停火达成协议，但两国一直因纳卡问题处于敌对状态，两国之间的武装冲突时有发生。

(责编：高歌、燕勐)
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