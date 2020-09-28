阿中友谊疫情下彰显（大使说）

阿尔及利亚同中国的友谊可以追溯到1958年。在阿尚未独立之时，两国就建立了外交关系，这在国际关系史上非常罕见。在阿中友好交往史上，两国关系几乎在各方面都树立了典范。尤其是两国对国际事务持有相似的立场，都始终关心加强双边合作。

阿中友谊在新冠肺炎疫情的特殊背景下再次得到彰显。自1963年以来，中国湖北通过定期派遣援阿医疗队与阿尔及利亚结下不解之缘。武汉发生疫情后，阿尔及利亚政府和人民立即向中国政府和人民表达声援，并向湖北省提供大批抗疫物资。

当阿尔及利亚出现疫情后，中国各级政府、企业以及其他组织迅速声援阿尔及利亚，并向阿人民提供重要抗疫援助。双方不仅通过视频会议等形式交流抗疫经验，中国还向阿派遣抗疫医疗专家组。

患难与共、守望相助，阿中携手翻开两国合作新篇章。这也向世界表明，阿尔及利亚坚持的“和平共处”思想和中国提出的“人类命运共同体”理念，离不开国际社会成员的切实行动。

阿中于2014年建立全面战略伙伴关系，经历疫情考验后，两国友谊将得到进一步深化和升华。

在《阿中全面战略合作五年规划（2014-2018）》指引下，两国高层政治交往、国际立场协调、经贸合作、人文交流已经取得长足发展。

在经贸领域，中国近年来已成为阿尔及利亚的第一大伙伴，双边年均贸易额超过80亿美元。随着多个基建项目的落成，中国企业增强了在阿影响力。此外，两国还在农业、渔业、旅游业、工业等广泛领域签署了诸多双边协议。

在航天领域，两国合作不断深化。2017年12月，中国成功将阿尔及利亚一号通信卫星发射升空，这是阿第一颗通信卫星。

在人文领域，两国交往日益加深。两国间举行的各类文化活动覆盖学生、青年社团、作家、新闻工作者等群体，双向交往不断加强。

目前，双方正在对这份五年规划成果进行评估，并制定两国合作的下一个五年规划。

习近平主席在2013年提出的“一带一路”倡议是加强阿中合作的一个契机，特别是在设施联通和资金融通方面，两国合作大有可为。

阿尔及利亚是中国在非洲和阿拉伯世界的重要伙伴，再加上阿的地理位置、经济潜力和外交影响力，阿将在“一带一路”建设中扮演关键角色。

“一带一路”倡议与阿尔及利亚在努力实现马格里布地区一体化和非洲一体化建设方面的美好愿景一致。2018年，阿中签署了关于“一带一路”倡议的合作备忘录，以促进双方发展项目对接和基础设施互联互通。阿方将与中方合作推进跨撒哈拉公路和中心港项目建设。

我相信，在“后疫情时代”，无论是在双边层面、还是在“一带一路”框架内，阿中合作前景都十分广阔。

（作者为阿尔及利亚驻华大使）

(责编：艾雯、燕勐)