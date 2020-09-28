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黎巴嫩候任总理放弃组阁

2020年09月28日08:20  来源：新华网
 

黎巴嫩候任总理穆斯塔法·阿迪卜26日宣布放弃组建新一届内阁，使这个遭受经济危机、新冠疫情和贝鲁特大爆炸三重打击的中东小国再次陷入政治僵局。

阿迪卜当天会见总统米歇尔·奥恩后发表电视讲话，宣布放弃组阁。他向国民致歉，说尽管组阁已到最后阶段，但无法与各派达成共识，“按照我设定的标准组建内阁必然失败”，因此决定让贤。

总统府随后发表声明说，奥恩已接受阿迪卜的请求。奥恩随后也发表电视讲话，批评阿迪卜以及什叶派真主党和“阿迈勒”运动。

奥恩说，阿迪卜一意孤行，没有与议会各派充分协商人事安排；真主党和“阿迈勒”运动则想继续把控财政部长这一关键职位，不肯放权。

路透社报道，财长任命是阿迪卜组阁遭遇的最大障碍。长期掌握这一职位的什叶派不愿意“靠边站”，担心阿迪卜身后的逊尼派夺权。

外交官出身的阿迪卜8月31日获得任命后承诺，要听从法国建议，打造一个由非党派专家组成的新政府。而根据黎巴嫩实施多年的分权制度，内阁职位由基督教派、逊尼派和什叶派依照派别划分，某个部长职位通常由某一派系长期控制。

按照美联社说法，黎巴嫩什叶派不愿放弃财长职位与美国制裁也有关联。美国政府近期制裁两名与真主党关系密切的黎巴嫩高官，其中包括一名前财长。

设在贝鲁特的卡内基中东研究中心研究员穆罕纳德·哈格·阿里说，获得伊朗支持的黎巴嫩什叶派阻挠阿迪卜组阁的另一个因素是11月初的美国大选，他们可能想等美国总统选举出结果后再从长计议。

黎巴嫩首都贝鲁特港口区8月4日发生剧烈爆炸，导致至少190人死亡、6500多人受伤。时任总理哈桑·迪亚卜8月10日宣布政府集体辞职。8月31日，奥恩授权阿迪卜组阁。

黎巴嫩近年来经济持续低迷，公共债务高企，失业率居高不下。贝鲁特发生大爆炸前，黎巴嫩因拖欠巨额外债，陷入1943年独立以来最严重经济危机。今年3月以来，黎巴嫩出现美元严重短缺、黎镑严重贬值，通货膨胀率飙升。大爆炸令黎巴嫩经济雪上加霜。

国际社会原本承诺向黎巴嫩提供数亿美元援助，但条件是黎巴嫩新政府必须实行改革和反腐。由于黎巴嫩组阁一再遇阻，这笔巨款迟迟没有兑现。（王宏彬）（新华社专特稿）

(责编：高歌、燕勐)
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