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大使喜爱中国四大名著（采访手记）

毛  莉   赵壹晨

2020年09月28日08:18  来源：人民网－人民日报海外版
 

阿尔及利亚驻华大使官邸中的陶瓷壁画
　　海外网 赵壹晨摄

连接地中海和撒哈拉，古罗马遗风、地中海风情、阿拉伯文化并存……北非国家阿尔及利亚对很多中国人来说是一片神秘多元的土地。“我在中国当大使”栏目组近日走进阿尔及利亚驻华大使官邸，体验了一番“中国风”撞上“阿国风”的奇妙。

来到大使官邸门口，首先映入眼帘的是门楣处镂空勾勒的清真寺穹顶形象，浓浓伊斯兰文化气息扑面而来。走进官邸前厅，一块花纹精致繁复的陶瓷壁画格外引人注目：壁画由55块瓷片拼接而成，画中的阿尔及利亚少女半倚阳台，正在俯瞰地中海沿岸美景。会客厅的陈设更是别有洞天，白色沙发、白色桌面、白色窗帘反射着日光，整个房间宽敞明亮。

如果把大使官邸比作一幅画，阿国文化是无处不在的背景色，那点缀其间的中国文化元素便是神来之笔。中国工艺品摆满了会客厅一角：栩栩如生的唐三彩骆驼、晶莹剔透的玉鼎、“喜上眉梢”图案的方形瓷瓶、黑漆白描仕女图屏风……琳琅满目的中国风摆件，诉说着房间主人对中国文化的喜爱。

初见阿尔及利亚驻华大使艾哈桑·布哈利法，给我们留下了深刻印象。一丝不乱的一头银发、利落考究的深蓝西服、吹褶皱折法叠成的白色口袋巾，布哈利法大使的儒雅气质浸润在每一个细节中。温文尔雅的大使，对中国古典文学经典四大名著情有独钟。大使深深着迷于四大名著背后中国历史文化的丰富多彩，收藏了四大名著的中文版和法文译本，每天一有闲暇时间就会读上几页。大使介绍，书的内容虽然他并不能完全看懂，但他也要坚持阅读，“因为希望从中了解中国人思考问题的方式”。

大使对四大名著的喜爱迅速拉近了与我们的距离，采访从中国文学、音乐、绘画延伸到阿尔及利亚世界遗产。大使说，“和中国一样，阿尔及利亚也有悠久灿烂的历史文化遗产。”

采访结束当天，我们以“阿尔及利亚驻华大使爱上中国四大名著”为题发布了短视频，带领网友跟随我们的镜头“零距离”走进大使官邸，在“中国风”与“阿国风”的对话中感受文明交流互鉴的魅力。

(责编：艾雯、燕勐)
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