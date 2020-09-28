疫情当前 美总统首场辩论不握手限人数

美国共和党总统候选人、现任总统唐纳德·特朗普和民主党总统候选人、前副总统乔·拜登已派代表敲定29日首场总统竞选辩论细节。受新冠疫情影响，两人当晚不会握手或碰肘，现场观众也限制在至多80人。

知情人士披露，特朗普对这场辩论几乎没准备，拜登则已模拟演练过多次。

防疫细节多

美国《政治报》26日报道，特朗普和拜登派出的代表经“友好协商”决定，鉴于当前疫情仍在美国肆虐，两人29日晚不会依照传统在辩论开始前握手，也不会改用碰肘完成这一仪式，因为双方阵营都觉得碰肘“别扭”。

不过，特朗普、拜登和当晚的主持人、福克斯新闻频道的克里斯·华莱士都不会佩戴口罩。

与先前总统竞选辩论不同，在辩论举办地、俄亥俄州克利夫兰市凯斯西保留地大学校园现场“观战”的人数已被限制在75至80人。观众入场前会接受新冠病毒检测。

受疫情影响，辩论结束后媒体记者在接待间与两名总统候选人访谈的环节也被取消。记者可转而采访双方竞选团队代表。

特朗普和拜登今年将激辩3场。首场辩论原定由位于印第安纳州南本德市的圣母大学主办，因疫情被迫挪至克利夫兰市。第二场辩论原定10月15日在密歇根大学举行，后地点改为佛罗里达州迈阿密市。

代表特朗普出面敲定细节的包括2016年协助他准备总统竞选辩论的里克·埃亨及其竞选连任团队副经理马克斯·米勒，代表拜登的是长期服务民主党的律师布雷迪·威廉姆森。

美联社说，辩论可让数以百万计选民比较两名总统候选人的政策和个性，因而被视作2020年大选竞选尾声阶段的重要环节。

特朗普“裸考”

《政治报》报道，特朗普和拜登的代表经抛硬币决定，29日晚辩论第一个问题由特朗普回答。

多名匿名知情人士告诉美联社，两名总统候选人眼下对这场辩论的准备迥异。特朗普团队几乎未做正式准备，拜登团队则已让高级顾问、前白宫总顾问鲍勃·鲍尔扮演特朗普，陪练了好几次。

特朗普一方拒绝披露是否已找人扮演拜登。按照总统助理和盟友的说法，特朗普坚称最好的准备就是做好日常工作，特别是与媒体记者频繁的“争吵式”互动。竞选团队本月初安排特朗普在美国广播公司节目中直接回答选民提问，以便为今年第二场“市民大会”式辩论做准备。

而拜登一方则让鲍尔按特朗普的风格和惯用策略与拜登舌战。美联社说，拜登团队在积极筹备的同时，有意淡化辩论对选情的重要性。他们认为，过往选举中曾有多场被认定会“一锤定音”的总统竞选辩论最后影响甚微，而今年的疫情和经济情况已让选民不堪重负，辩论不会改变选战的基本走向。

拜登本人26日告诉微软—全国广播公司，他预期辩论“艰难”，已准备好全力出击，认为特朗普“不知道如何讨论事实”“没那么聪明”“不熟悉外交政策”“不懂细节”，只会直接人身攻击。

法新社说，特朗普从未停止嘲笑拜登精力不足，常称后者“瞌睡乔”。不过，两人似乎都容易说错话，只是特朗普更具攻击性。（海洋）（新华社专特稿）

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