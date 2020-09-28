人民网>>国际

引领全球生态治理 共建人类美好家园

罗照辉

2020年09月28日05:45  来源：人民网－人民日报
 

　　9月22日，习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话，呼吁各国迈出决定性步伐，落实《巴黎协定》、推动疫情后世界经济“绿色复苏”，并宣布中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。这一宣示体现了中方走绿色低碳发展道路的坚定决心，彰显了中方坚定支持《巴黎协定》履约、推动全球气候环境治理、与各方共建清洁美丽世界的负责任大国担当。国际社会反响热烈。

　　当前，人类正站在生态保护的十字路口。为后世留下一个什么样的地球，成为全球共同关注的课题。以气候变化加剧、生物多样性丧失为突出代表的全球生态环境问题，正在对人类可持续发展构成严峻挑战。联合国将于9月30日举办生物多样性峰会，凝聚各国对生物多样性保护的共识，提升各国采取切实行动、合作应对生态危机的政治动力。习近平主席上述讲话为全球应对气候变化，引领疫情后生物多样性治理注入了强劲动力。

　　“天地与我并生，而万物与我为一”。一直以来，中国在追求人与自然和谐共生之路上不断求索。为应对工业化过程所带来的环境污染、生态系统退化等严峻挑战，中国政府倡导并建设生态文明，协调推进应对气候变化和保护生物多样性工作，也积极为全球生态文明建设、构建地球生命共同体作出不懈努力。

　　我们以习近平生态文明思想为指导，努力建设美丽中国。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把生态文明建设作为统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的重要内容，提出“美丽中国”的奋斗目标。中国将“生态文明”写入宪法，秉持“绿水青山就是金山银山”的理念，倡导绿色、低碳、循环、可持续的生产生活方式，加强生态保护和修复。中国建立生物多样性保护国家委员会这一部门协调机制，统筹推进全国生物多样性工作，完善法律法规和政策体系，立法革除滥食野生动物陋习。中国制定实施生物多样性保护战略计划，将生物多样性纳入经济社会发展、生态保护修复和国土空间相关规划，建立生态保护红线制度，形成占国土面积18%以上的自然保护地体系。2019年底，中国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年降低48.1%，非化石能源占比达15.3%，提前完成2020年气候行动目标。中国可再生能源装机已占全球的30%，在全球增量中占比44%，新能源汽车保有量已占全球一半以上。2000年以来，全球新增绿化面积的1/4来自中国。通过努力，中国生态文明建设进入了快车道，天更蓝、山更绿、水更清将不断展现在世人面前。

　　在国际上，中国以多边合作为旗帜，携手共建美丽世界。中国坚定支持多边治理体系，积极参与全球气候变化和生物多样性等环境治理进程，是《联合国气候变化框架公约》《生物多样性公约》的首批缔约国，为达成《巴黎协定》及其实施细则作出重要贡献，认真履行气候变化、生物多样性等领域国际环境条约义务。中国倡导合作共赢精神，将绿色作为“一带一路”的底色，通过成立“一带一路”绿色发展国际联盟、构建“一带一路”生态环保大数据服务平台、实施绿色丝路使者计划等，积极推动绿色“一带一路”国际合作，助力生态环保举措在沿线国家落地生根。中国与世界各国建立广泛双多边合作机制，广拓生态“朋友圈”，不断深化南南合作，积极推广“基于自然的解决方案”，用中国行动和中国智慧让绿色发展理念深入人心，推动全球生态文明建设行稳致远。

　　展望未来，中国将以对历史负责、对人类负责、对世界负责的态度，完成好环境与发展这张答卷，为全球环境治理贡献中国力量。

　　一是做生态文明的践行者，走协调发展之路。绿水青山既是自然生态财富，又是社会经济财富。中国将继续增强建设生态文明的定力，悉心守护生灵草木、万水千山，提升自然生态系统质量和稳定性。中国将加快构建节约资源和保护环境的产业结构和生活生产方式，努力推动经济和生态的协调发展，形成共建良好生态、共享美好生活的良性循环长效机制。

　　二是做多边主义的倡导者，走合作共赢之路。中国坚定支持以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序。中国将以多边环境公约和相关机制为依托，与各方就保护生物多样性、应对气候变化等环境治理议题加强交流互鉴，共同构建更加公平合理、各尽其责的多边体系，通过团结合作创造和共享发展机遇。

　　三是做生物多样性治理进程的贡献者，走雄心与务实兼备之路。中国将于明年在昆明举办《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）。大会主题为“生态文明：共建地球生命共同体”，将制定“2020年后全球生物多样性框架”，为未来10年生物多样性保护制定目标。中国主张平衡推进《生物多样性公约》确定的保护生物多样性、持续利用其组成部分、公平合理分享由利用遗传资源而产生的惠益的三大目标。对于“2020年后全球生物多样性框架”谈判，中方愿与各方一道，遵循公开、透明、缔约方驱动原则，共同推动COP15达成既具雄心又平衡务实的“框架”。

　　山川异域，风月同天。人类是同舟共济的命运共同体。全球生物多样性保护任重道远，只有各国同气连声，共商生态保护大计，共建地球生命共同体，才能共享充满生机、清洁美丽的世界。作为COP15东道国，中国期待与各国相聚“春城”昆明，共同为未来生物多样性保护绘制一幅宏伟且可实现的蓝图，开启迈向“人与自然和谐共处”2050年愿景的新征程。

　　（作者为外交部副部长）  


　　《 人民日报 》（ 2020年09月28日 16 版）
(责编：牛镛、白宇)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved