王毅同联大主席博兹克尔通电话

新华社北京9月27日电 9月27日，国务委员兼外长王毅同第75届联合国大会主席博兹克尔通电话。

王毅祝贺博兹克尔就任第75届联大主席，表示今年是联合国成立75周年，本届联大具有特殊重要意义。习近平主席日前以视频方式出席联合国75周年系列高级别会议并发表重要讲话，倡导多边主义理念，维护联合国核心地位，呼吁加强完善全球治理，构建人类命运共同体，就应对当前面临的各种传统和非传统挑战提出了中国方案。

王毅指出，面对新冠肺炎疫情新的冲击，各国应当更加紧密团结起来，形成国际抗疫合力。中方支持联合国为此发挥重要作用，愿同联合国各系统加强沟通协调，同时共同反对将疫情政治化、病毒标签化，坚持国际抗疫合作的正确方向。

王毅表示，中方赞赏主席先生将2030可持续发展议程作为优先事项，这符合绝大多数国家特别是发展中国家的共同愿望。减贫和扶贫是2030议程最重要的目标，希望以联合国成立75周年为契机，将可持续发展放在更为重要的位置上。王毅强调，我们已经进入全球互联互通的时代，在这个地球村，单边主义、保护主义、孤立主义都没有出路，也不可持续。大国并不意味权力更大，而是责任更大。中国作为安理会常任理事国，将坚定支持以联合国为核心的国际体系，坚定支持以国际法为基础的国际秩序。

博兹克尔表示，作为联大主席，本届工作的重心是推动2030可持续发展议程目标的实现，致力于消除贫困，帮助有需要的国家，特别是中小国家。加强并捍卫多边主义是联大优先议程。中国是多边主义的倡导者和重要合作伙伴，我期待同中方就此加强协作。

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