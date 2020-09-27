中国外学者共同探索乡村振兴智慧方案

人民网讯 9月22日，以“疫情背景下的世界乡村命运与出路”为主题的首届世界乡村复兴大会在太原开幕，集聚学者智慧，为世界乡村复兴贡献中国智慧、提出中国方案。

会议采取主旨演讲、主题发言、圆桌对话、专家建言献策山西乡村振兴圆桌会、平行论坛等形式，线上线下同步开展，围绕“疫情背景下的世界乡村命运、前景与发展道路，工业文明时代世界乡村危机与乡村复兴，乡村文明复兴与生态文明建设，世界乡村复兴多元文化对话，世界乡村建设领域的优秀技术、模式与成果交流”等5个主要议题展开探讨。

大会认为，乡村复兴，不是对传统农业文明的回归，而是重建中国乡村与世界乡村共生的复兴。基于此，大会立足中国与世界的视角，以世界文化多元性思维，汇集国内外智慧，从理论与思想研究来推动新时代乡村文明的伟大复兴。

中美后现代发展研究院创院院长小约翰·柯布在发言中说，中国乡村振兴本质上讲是有益的，它留存了一抹不同于都市生活的别样色彩。城市生活确实有其价值，但是城市化在物质、心理、文化、生态方面付出的代价超过了人们普遍的认知。通过把自然唤回城市，不但可以降低这种损失，更能提供一种切实可行的选择，拉近生活和自然的距离。更重要的是乡村可以成为真正的共同体，在这里每个人都能感受到对彼此的关怀，大城市中许多人的孤独感可以大大得到缓解。与认同和支持自己的人一起生活，人们能够成为更好的公民，更好地为当地、为整个国家做出贡献。在更多人的努力下，乡村最终可以回归传统农耕方式。

日本岛根大学原副校长保母武彦讲到，二战战败后，日本选择了发展经济的道路。10年间，日本的国民生产总值（GNP）增长了2倍，成为仅次于美国的世界第二经济大国。推动经济发展的政策支柱，就是发展重化学工业和推进城市化。但是，经济快速发展，在带来国民生产总值大幅增长的同时，其所导致的“社会负面效应”，即社会成本也相应地增大了。在经济高速发展的过程中，农业、乡村落在了后头。与工商业不同，农业不仅受地理、气候等自然条件的影响，也受到了政府错误的农业政策带来的危害，其他国家应避开这种发展路径。

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