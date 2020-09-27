原标题：专访：拉中共建“一带一路”是互利共赢的多边合作典范——访联合国拉加经委会执行秘书巴尔塞纳

新华社圣地亚哥9月27日电 专访：拉中共建“一带一路”是互利共赢的多边合作典范——访联合国拉加经委会执行秘书巴尔塞纳

新华社记者尹南 张笑然

联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会执行秘书巴尔塞纳日前接受新华社记者专访时表示，拉美地区同中国共建“一带一路”是互利共赢的多边合作典范。

巴尔塞纳说，在前不久举行的联合国成立75周年系列高级别会议期间，中国明确发出了支持多边主义、对话和合作的有力声音，强调维护以联合国为核心的国际体系，并作出践行多边主义的具体承诺。

巴尔塞纳指出，中国还强调，大小国家应当如联合国宪章规定的那样相互尊重、一律平等。这些都是“非常积极的信息”。

谈及拉美和加勒比地区已有近20个国家同中国签署了共建“一带一路”合作文件时，巴尔塞纳说，这将有助于拉中之间实现平衡和更具包容性的贸易与合作。

她强调，“一带一路”框架下的合作不仅意味着商品和服务的交换，也意味着创造更多就业岗位并促进技术转让。“我们乐于同中国一起实现更快发展，拉中双方对彼此之间的合作充满兴趣。”

巴尔塞纳表示，除能源、矿产外，中国正在拓展更多的投资领域，这对拉美地区非常重要。中国作为拉美地区的重要贸易伙伴，其经济强劲复苏将带动该地区对外贸易增长。

巴尔塞纳说，在拉美和加勒比国家共同体（拉共体）成员抗击新冠疫情期间，中国向这些国家分享了宝贵的抗疫经验。中国还宣布，新冠疫苗研发完成并投入使用后将作为全球公共产品，优先向发展中国家提供。这一消息对拉共体成员来说很有意义。

拉丁美洲和加勒比经济委员会是联合国五个地区性委员会之一，总部设在智利首都圣地亚哥。其主要职能是促进拉美和加勒比地区经济和社会发展，加强该地区各国之间以及该地区各国同其他国家之间的经济交往。

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