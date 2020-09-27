原标题：美国种族“至暗史”之一：印第安人“悲歌”不绝

新华社北京9月27日电 （国际观察）美国种族“至暗史”之一：印第安人“悲歌”不绝

新华社记者柳丝

美国纳瓦霍族印第安人居住区，横跨亚利桑那州、犹他州和新墨西哥州，面积约7万平方公里，一度是美国新冠感染率最高的地区之一。

新冠疫情下，纳瓦霍族、切罗基族、苏族……美国数百万印第安人在疾病、贫困、漠视中艰难挣扎。

400年前，欧洲“五月花”号船抵达北美大陆，开启美国印第安人惨遭驱逐和屠戮的“至暗史”。时至今日，这些北美原住民仍在面临系统性漠视和侵害。

被消减的人口

1620年登陆美国东海岸的“五月花”号在美国近代史上具有重要意义，但对于世世代代生活在这片大陆的印第安人来说，却是他们悲剧命运的开端。

美国历史学家估计，在白人殖民者探索北美大陆之前，这片大陆的原住民约有1000万。殖民者带来了战争和瘟疫，而美国在建国后近百年时间里，又通过种族灭绝政策、西进运动等大肆驱逐杀戮印第安人，掠夺土地和资源。到19世纪末，美国原住民仅剩下不到25万人。

美国首任总统华盛顿曾将印第安人比作狼，“尽管体型不同，但都是猛兽”。被称为“美国宪法之父”的第四任总统麦迪逊甚至颁布法令，悬赏印第安人头皮。直到1924年，美国才颁布《印第安人公民法案》，承认印第安人的公民权。如今，以印第安人为主的原住民仅占美国总人口的约2%。

美国《大西洋》月刊指出，西方人在北美的400年历史，对于美国印第安人来说是一条不折不扣的“血泪之路”。《纽约时报》等美国媒体也承认，美国对待印第安人的行为是这个国家历史上“最不光彩的一章”。

被隐形的存在

在美国，印第安人等原住民的悲剧不仅是“近现代史”，也是“当代史”。

由于美国政府曾长期实行强制种族隔离和同化政策，印第安人被迫居住在缺乏土地和自然资源的保留地，在政治、经济、文化、社会生活等各领域面临长期、广泛、系统性歧视。美国印第安人作家丽贝卡·纳格尔指出，关于印第安人的信息在主流媒体和流行文化中被系统性地清除。

今年1月，美国疾控中心发布一份关于种族与孕产妇死亡率关系的研究报告，但印第安人和阿拉斯加原住民没有被包括在内。新冠疫情期间，英国《卫报》分析发现，美国大约80%的州卫生部门发布了种族人口数据，但几乎有一半州没有明确将原住民纳入分类范围，而是将他们归类为“其他”。

美国西雅图印第安人健康委员会首席研究官阿比盖尔·埃科－霍克说：“因为遭到种族灭绝，我们的人口很少。如果把我们排除在数据之外，我们就不存在了。”

“被隐形，是对美国印第安人等原住民的新型种族歧视，”纳格尔说。

被漠视的侵害

印第安人的存在“被隐形”，他们面临的各种困境也被无情漠视：经济状况堪忧，健康问题突出，寿命低于平均水平，权利难以得到保障……他们是美国最脆弱的群体之一。

数据显示，以印第安人为主的美国原住民的贫困率是全国平均水平的两倍；印第安妇女遭遇性侵犯的比例是其他族裔的2.5倍；印第安人高中毕业率在所有族裔中最低，自杀率却在所有族裔中最高；印第安青少年在学校受处罚的概率是同龄白人的两倍，因轻微犯罪而入狱的概率也是其他种族的两倍；印第安人聚居地区普遍卫生条件恶劣，医疗资源匮乏，其新冠感染率是白人的3.5倍。

美国有线电视新闻网刊文感叹：几个世纪前，欧洲人带来的传染病几乎让美洲原住民彻底灭绝。如今，他们又深受新冠病毒之苦。

美国亚利桑那大学教授朱利安·库尼指出，美国国务院经常发布各国人权评估报告，但美国政府却几乎只字不提他们对这块土地上原住民的不断侵害。

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